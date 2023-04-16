Зачем украинцам роуминговый безвиз и возрастут ли тарифы мобильных операторов — Finance.ua

Зачем украинцам роуминговый безвиз и возрастут ли тарифы мобильных операторов Сегодня 20:39 — Личные финансы

Зачем украинцам роуминговый безвиз и возрастут ли тарифы мобильных операторов

Клиентам украинских мобильных операторов обещают «роуминговый безвиз» с Евросоюзом.

Об этом пишет Фокус.

Международным роумингом называют предоставление услуг сотовой связи в течение периода, когда абонент зарегистрирован в сети зарубежного оператора.

Как сообщил недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Кабмин утвердил документ , который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к «роуминговому безвизу» с Европейским Союзом уже в 2023 году. По словам Шмыгаля, присоединение к роуминговому пространству ЕС — не просто отмена платы за звонки, но и современные, прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций.

«С 2017 года в ЕС мобильные операторы не взимают с абонентов отдельную плату за услуги, предоставленные в других странах-членах ЕС. То есть услуги в международном роуминге предоставляются по тем же тарифам, что и в домашней сети», — объясняет Роман Химич, эксперт телекоммуникационного рынка.

Такой режим обслуживания называют Roaming Like At Home (RLAH).

Благодаря RLAH, европейцы больше не должны ограничивать себя в пользовании сотовой связью в любой точке Евросоюза. Но, как отмечает Химич, в ЕС отсутствие платы за роуминг не является безусловной обязанностью операторов. Некоторые из них, особенно из Восточной Европы, доказали невозможность предоставлять роуминговые услуги на таких условиях и получили право на исключение из общего правила.

По словам Андрея Отрощенко, директора по маркетингу Vodafone Украина, сейчас в Украине нет единого законодательного поля, так что еще предстоит пройти путь многочисленных согласований: технических, юридических, коммерческих.

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Роман Химич уточняет, что украинцы за границей потребляют гораздо больше услуг, чем иностранцы в Украине, и поэтому взаиморасчеты требуют внешнего регулирования, иначе шансы достичь компромисса стремятся к нулю.

Интересно, что в вышеупомянутом сообщении Кабмина идет речь о том, что «в этом году эта сфера будет „пилотом“ по полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование».

«Соглашение между Украиной и Евросоюзом предусматривает интеграцию законодательства ЕС во многих отраслях и процессы адаптации проходят параллельно, чтобы Украина могла стать частью ЕС как можно скорее. Но поскольку регулятор телеком-сектора (НКЕК) достиг наибольшего прогресса в сотрудничестве с ЕС по адаптации украинского законодательства в сфере телекоммуникаций, правительство определило, что введение единого роумингового пространства будет пилотным направлением и примером для других отраслей экономики», — пояснили в пресс-службе компании «Киевстар».

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В результате появятся украинские тарифы, которые будут действовать как внутри Украины, так и в Европе без каких-либо ограничений, условий или доплат".

По словам Романа Химича, со стороны операторов все готово и давно работает, остается решить исключительно регуляторные вопросы и детали взаиморасчетов между операторами Украины и ЕС.

«Пользователи смогут выбрать один из универсальных тарифов, который будет действовать в Украине и Европе, и пользоваться услугами связи в любой европейской стране так же, как дома. Это будет удобно, ведь можно будет просто забыть о необходимости подключать роуминг», — продолжает Андрей Отрощенко.

Фокус По материалам:

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