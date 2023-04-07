Украина шагнула к «роуминговому безвизу» с ЕС: что это значит — Finance.ua

Украина шагнула к «роуминговому безвизу» с ЕС: что это значит Сегодня 17:43 — Казна и Политика

Украина шагнула к «роуминговому безвизу» с ЕС: что это значит

Кабинет Министров создал условия для приобретения Украиной режима внутреннего рынка Евросоюза в сфере роуминга.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Правительство приняло проект решения Комитета ассоциации Украина — в торговом составе, которым создает условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка ЕС в сфере роуминга», — говорится в сообщении.

Что предусматривает документ

Документом предусматривается дополнить с учетом актуальных изменений в законодательстве ЕС перечни и графики адаптации законодательства ЕС в секторе телекоммуникационных услуг, в частности по роумингу в сетях мобильной связи общего пользования.

«Одобрение Решения Комитета ассоциации Украина — ЕС в торговом составе создаст условия для приобретения Украиной режима внутреннего рынка в сфере роуминга. В этом году эта сфера будет „пилотом“ по полной юридической интеграции Украины во внутриевропейское регулирование. В целом, пока идет подготовка к вступлению Украины в ЕС, мы должны интегрироваться во всех возможных сферах — от таможни и энергетики до безопасности продуктов питания», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Таким образом, правительство выполняет согласованный Министерством экономики и Еврокомиссией обновленный Приоритетный план мероприятий по усилению имплементации Соглашения о свободной торговле. Основной упор этого плана — интеграция Украины во внутренний рынок ЕС.

«План предусматривает 29 мероприятий, которые позволяют завершить существующие проекты, такие как Соглашение о промышленном безвизе (АСАА), и начать работу над интеграцией во внутренний рынок во всех подходящих для этого сферах, в частности обновить необходимые приложения к соглашению, провести мониторинг соответствия законодательства и одобрить решение об открытии рынков. Повторюсь, наша цель — интегрироваться во внутренний рынок ЕС, не дожидаясь вступления в ЕС», — подытожила Свириденко.

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