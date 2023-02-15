ЕС предложил расширить мобильный роуминг в Украине — Finance.ua

ЕС предложил расширить мобильный роуминг в Украине Сегодня 10:14 — Казна и Политика

ЕС предложил расширить мобильный роуминг в Украине

Европейская комиссия предлагает расширить действие мобильного роуминга на Украину, что является первым случаем, когда Брюссель стремится расширить права стран-членов единого рынка.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В случае одобрения предложения украинцы смогут пользоваться бесплатным мобильным роумингом на территории стран-членов ЕС. Это означает, что посещающим ЕС украинцам больше не придется платить дополнительные сборы за пользование мобильной связью во время путешествий по странам блока.

Предложение еще должно быть рассмотрено Советом ЕС, и пока неясно, когда оно может быть реализовано.

После начала полномасштабной войны рф против Украины украинцы получили возможность пользоваться доступными или бесплатными звонками между ЕС и Украиной благодаря согласию телекоммуникационных операторов. Недавно подобные мероприятия были продлены еще на шесть месяцев.

Напомним, в начале февраля Европейские и украинские операторы связи подписали новое совместное заявление-меморандум, которым декларируют продление на полгода договоренностей о доступном роуминге для украинцев, оказавшихся в результате войны в разных странах Европы.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Украина присоединится к зоне роуминга ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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