Украинцам продлили бесплатный роуминг в странах Европы — Finance.ua

Украинцам продлили бесплатный роуминг в странах Европы 03.02.2023, 15:15 — Личные финансы

Украинцам продлили бесплатный роуминг в странах Европы

Европейские и украинские операторы связи подписали новое совместное заявление-меморандум, которым декларируют продление на полгода договоренностей о доступном роуминге для украинцев, оказавшихся в результате войны в разных странах Европы.

Об этом сообщает украинский регулятор — Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

К соглашению присоединились 20 европейских операторов мобильной и фиксированной связи и семь украинских (Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob). Договоренности достигли при поддержке Еврокомиссии, НКЭК и Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC).

Читайте также Киевстар меняет популярные тарифы с февраля

Новое Совместное заявление украинских и европейских операторов связи будет действовать следующие шесть месяцев и является продлением тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках предыдущего Совместного заявления, подписанного 8 апреля 2022 года, действовавшего в течение последних девяти месяцев.

Совместное заявление позволит и дальше продолжать добровольные меры по предоставлению украинцам в Европе доступных или бесплатных услуг международного роуминга.

Читайте также Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы

Скоординированный подход к установлению тарифов на услуги роуминга и международных звонков в Украину позволяет минимизировать дополнительные расходы европейских и украинских операторов мобильной и фиксированной связи, позволяя предоставлять соответствующие услуги без дополнительных доплат для абонентов, а также обеспечить стабильные межоператорские взаиморасчеты.

В сообщении отмечают, что наблюдается прямая зависимость между количеством вынужденных переселенцев из Украины в Европе и тех, кто пользуется роумингом с Украиной. Так, в начале 2022 года обычное количество «роумеров» мобильных операторов Украины составило около 2 млн абонентов в месяц. В марте 2022 года количество таких людей достигло пикового показателя — 5 миллионов абонентов. В июне-декабре количество абонентов в роуминге колебалось в пределах от 3,9 до 4,4 млн абонентов в месяц.

Реализация предварительного совместного заявления позволила украинским операторам предлагать своим абонентам доступные услуги роуминга в 25 государствах-членах ЕС и охватить также страны Европы, не являющиеся членами ЕС.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.