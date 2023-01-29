Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы — Finance.ua

Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы и рассказали, что входит в пакет услуг.
Киевстар
Киевстар предлагает пользователям контрактный тариф под названием Love UA
Любовь UA
- Контракт по цене 150 гривен в месяц.
В пакет услуг входят:
- безлимитные звонки в своей сети,
- 15 ГБ мобильного интернета,
- 1200 минут на звонки других операторов и городские номера.
Подключить тариф можно только по паспорту.
Также Киевстар предлагает бюджетный тариф «Любовь к родителям» по акционной цене 125 гривен в месяц.
«Любовь к родителям»
- безлимит в своей сети,
- 50 минут для звонков на городские телефоны и номера других мобильных операторов,
- 5 ГБ интернета.
Кроме того, без тарификации пользователи этого тарифного плана получат более 40 программ. Тарифный план можно подключить в официальных отделениях Киевстара, а также с помощью паспорта. Кроме людей старше 60 лет, этим тарифом также могут воспользоваться инвалиды 1-3 группы.
Vodafone
Между тем, оператор Vodafone предлагает своим клиентам бюджетный тариф SuperNet Turbo по цене 125 гривен на 4 недели.
SuperNet Turbo
- 800 минут для звонков на все номера Украины,
- безлимитный интернет.
- Однако он действует не во всех областях Украины.
Также можно воспользоваться тарифом Joice, стоимость которого составляет 135 грн в месяц.
Джойс
- 1000 минут на все номера в Украине,
- 10 ГБ интернета
- безлимит на соцсети и популярные программы.
Lifecell
А вот lifecell предлагает самые дешевые тарифные планы. К примеру, тариф Просто Лайф будет стоить 90 гривен за 4 недели пользования — при переносе номера.
Просто Лайф
- 8 ГБ интернета
- 300 минут для звонков на номера всех мобильных операторов Украины.
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