Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы — Finance.ua
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Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы

Личные финансы
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Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы и рассказали, что входит в пакет услуг.

Киевстар

Киевстар предлагает пользователям контрактный тариф под названием Love UA
Любовь UA
  • Контракт по цене 150 гривен в месяц.
В пакет услуг входят:
  • безлимитные звонки в своей сети,
  • 15 ГБ мобильного интернета,
  • 1200 минут на звонки других операторов и городские номера.
Подключить тариф можно только по паспорту.
Также Киевстар предлагает бюджетный тариф «Любовь к родителям» по акционной цене 125 гривен в месяц.
«Любовь к родителям»
  • безлимит в своей сети,
  • 50 минут для звонков на городские телефоны и номера других мобильных операторов,
  • 5 ГБ интернета.
Кроме того, без тарификации пользователи этого тарифного плана получат более 40 программ. Тарифный план можно подключить в официальных отделениях Киевстара, а также с помощью паспорта. Кроме людей старше 60 лет, этим тарифом также могут воспользоваться инвалиды 1-3 группы.

Vodafone

Между тем, оператор Vodafone предлагает своим клиентам бюджетный тариф SuperNet Turbo по цене 125 гривен на 4 недели.
SuperNet Turbo
  • 800 минут для звонков на все номера Украины,
  • безлимитный интернет.
  • Однако он действует не во всех областях Украины.
Также можно воспользоваться тарифом Joice, стоимость которого составляет 135 грн в месяц.
Джойс
  • 1000 минут на все номера в Украине,
  • 10 ГБ интернета
  • безлимит на соцсети и популярные программы.

Lifecell

А вот lifecell предлагает самые дешевые тарифные планы. К примеру, тариф Просто Лайф будет стоить 90 гривен за 4 недели пользования — при переносе номера.
Просто Лайф
  • 8 ГБ интернета
  • 300 минут для звонков на номера всех мобильных операторов Украины.

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По материалам:
itechua
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