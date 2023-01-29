Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы — Finance.ua

Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы Сегодня 06:46 — Личные финансы

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell назвали самые дешевые тарифы и рассказали, что входит в пакет услуг.

Киевстар

Киевстар предлагает пользователям контрактный тариф под названием Love UA

Любовь UA

Контракт по цене 150 гривен в месяц.

В пакет услуг входят:

безлимитные звонки в своей сети,

15 ГБ мобильного интернета,

1200 минут на звонки других операторов и городские номера.

Подключить тариф можно только по паспорту.

Также Киевстар предлагает бюджетный тариф «Любовь к родителям» по акционной цене 125 гривен в месяц.

«Любовь к родителям»

безлимит в своей сети,

50 минут для звонков на городские телефоны и номера других мобильных операторов,

5 ГБ интернета.

Кроме того, без тарификации пользователи этого тарифного плана получат более 40 программ. Тарифный план можно подключить в официальных отделениях Киевстара, а также с помощью паспорта. Кроме людей старше 60 лет, этим тарифом также могут воспользоваться инвалиды 1-3 группы.

Vodafone

Между тем, оператор Vodafone предлагает своим клиентам бюджетный тариф SuperNet Turbo по цене 125 гривен на 4 недели.

SuperNet Turbo

800 минут для звонков на все номера Украины,

безлимитный интернет.

Однако он действует не во всех областях Украины.

Также можно воспользоваться тарифом Joice, стоимость которого составляет 135 грн в месяц.

Джойс

1000 минут на все номера в Украине,

10 ГБ интернета

безлимит на соцсети и популярные программы.

Lifecell

А вот lifecell предлагает самые дешевые тарифные планы. К примеру, тариф Просто Лайф будет стоить 90 гривен за 4 недели пользования — при переносе номера.

Просто Лайф

8 ГБ интернета

300 минут для звонков на номера всех мобильных операторов Украины.

itechua По материалам:

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