Киевстар меняет популярные тарифы с февраля — Finance.ua
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Киевстар меняет популярные тарифы с февраля

Фондовый рынок
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Киевстар меняет тарифы на мобильную связь Подорожание коснется линейки самых популярных тарифов.
В Киевстаре объяснили, что повышение тарифов связано с крупными инвестициями в телеком-индустрию. Речь идет о крупной сумме более 3 500 000 000 грн. Поэтому, чтобы и дальше иметь возможность вкладывать деньги, мобильный оператор вынужден обновлять условия по своим тарифам.
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«Компания восстанавливает разрушенные базовые станции на освобожденных территориях, уже построила более 430 новых базовых станций по всей Украине, закупает более мощные генераторы, аккумуляторы для автономного питания оборудования — как вышек мобильной связи, так и сети Домашнего Интернета от Киевстар — обеспечивает бесперебойники на оборудовании, продолжает модернизировать оптическую сеть для большей энергонезависимости», — отметили в Киевстар.
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Повышение с 1 февраля коснется абонентов, подключивших некоторые тарифы по линейке Все вместе и Киевстар ТВ.
Им будут предложены обновленные услуги, в частности компания добавит к уже действующим по этим тарифным планам объемам больше мобильного интернета, количества минут и возможности отправлять SMS-сообщения.
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Также мобильный оператор обещает, что таким абонентам станут доступны новые услуги и добавится больше Суперсил.
«Абоненты, у которых произойдут изменения, будут проинформированы в персональных SMS. Если предлагаемые обновления не будут отвечать потребностям в объеме услуг и стоимости, клиенты могут бесплатно изменить свой тариф на любой другой. Абонентам, оставшимся в городах и селах возле зоны активных боевых действий, а также клиентам на освобожденных территориях Киевстар продолжает предоставлять бонусные пакеты услуг бесплатно», — подытожили в компании.

Справка Finance.ua:

  • Киевстар представил новый тариф для клиентов элегантного возраста. Он подойдет для абонентов в возрасте от 60 лет, а также людям с инвалидностью I-III группы. В пакете за 125 гривен в месяц абоненты получат безлим для звонков в сети Киевстар, 50 мин на другие мобильные и городские по Украине, 50 SMS, 5 ГБ мобильного интернета, а также одну дополнительную услугу, которую можно выбрать в соответствии с индивидуальными потребностями.

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По материалам:
На пенсии
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