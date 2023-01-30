Киевстар меняет популярные тарифы с февраля — Finance.ua

Киевстар меняет популярные тарифы с февраля
Киевстар меняет тарифы на мобильную связь Подорожание коснется линейки самых популярных тарифов.
В Киевстаре объяснили, что повышение тарифов связано с крупными инвестициями в телеком-индустрию. Речь идет о крупной сумме более 3 500 000 000 грн. Поэтому, чтобы и дальше иметь возможность вкладывать деньги, мобильный оператор вынужден обновлять условия по своим тарифам.
«Компания восстанавливает разрушенные базовые станции на освобожденных территориях, уже построила более 430 новых базовых станций по всей Украине, закупает более мощные генераторы, аккумуляторы для автономного питания оборудования — как вышек мобильной связи, так и сети Домашнего Интернета от Киевстар — обеспечивает бесперебойники на оборудовании, продолжает модернизировать оптическую сеть для большей энергонезависимости», — отметили в Киевстар.
Повышение с 1 февраля коснется абонентов, подключивших некоторые тарифы по линейке Все вместе и Киевстар ТВ.
Им будут предложены обновленные услуги, в частности компания добавит к уже действующим по этим тарифным планам объемам больше мобильного интернета, количества минут и возможности отправлять SMS-сообщения.
Также мобильный оператор обещает, что таким абонентам станут доступны новые услуги и добавится больше Суперсил.
«Абоненты, у которых произойдут изменения, будут проинформированы в персональных SMS. Если предлагаемые обновления не будут отвечать потребностям в объеме услуг и стоимости, клиенты могут бесплатно изменить свой тариф на любой другой. Абонентам, оставшимся в городах и селах возле зоны активных боевых действий, а также клиентам на освобожденных территориях Киевстар продолжает предоставлять бонусные пакеты услуг бесплатно», — подытожили в компании.
Справка Finance.ua:
- Киевстар представил новый тариф для клиентов элегантного возраста. Он подойдет для абонентов в возрасте от 60 лет, а также людям с инвалидностью I-III группы. В пакете за 125 гривен в месяц абоненты получат безлим для звонков в сети Киевстар, 50 мин на другие мобильные и городские по Украине, 50 SMS, 5 ГБ мобильного интернета, а также одну дополнительную услугу, которую можно выбрать в соответствии с индивидуальными потребностями.
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