Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення — Finance.ua

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення
Київстар презентував новий тариф для клієнтів елегантного віку. Він підійде для абонентів у віці від 60 років, а також людям із інвалідністю І-ІІІ групи.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Що входить у пакет послуг
В пакеті за 125 гривень на місяць абоненти отримають безлім для дзвінків у мережі Київстар, 50 хв на інші мобільні та міські по Україні, 50 SMS, 5 ГБ мобільного інтернету, а також одну додаткову послугу, яку можна обрати відповідно до індивідуальних потреб.
Наприклад:
- додаткові 100 хвилин на інші мережі по Україні та за кордон;
- додаткові 5 ГБ мобільного інтернету;
- послуга «Відео на ходу», яка робить мобільний інтернет у багатьох популярних відеододатках нетарифікованим.
Умови підключення
Тариф можуть підключити абоненти у віці від 60 років, а також люди із інвалідністю І-ІІІ групи.
Тариф підключається в найближчому магазині Київстар з паспортом/ID-картою та ідентифікаційним кодом. Також можна скористатися додатком Дія.
Людям з інвалідністю, окрім цих документів, потрібно мати з собою посвідчення на ім’я особи з інвалідністю або довідку МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) із зазначенням групи інвалідності.
Детальніше про підключення та умови тарифу можна дізнатись на сайті за посиланням.
Як знімається плата за тариф
Щоб підключився цей тариф, з рахунку одразу зніматиметься плата за весь місяць. Далі плата зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця.
Якщо коштів на рахунку в день оплати тарифу недостатньо, можна й далі телефонувати, користуватися інтернетом тощо, а оплатити все пізніше без комісій.
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