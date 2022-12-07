Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення — Finance.ua

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Київстар запустив новий тариф: ціна та умови підключення

Київстар презентував новий тариф для клієнтів елегантного віку. Він підійде для абонентів у віці від 60 років, а також людям із інвалідністю І-ІІІ групи.

Про це повідомляє пресслужба компанії

Що входить у пакет послуг

В пакеті за 125 гривень на місяць абоненти отримають безлім для дзвінків у мережі Київстар, 50 хв на інші мобільні та міські по Україні, 50 SMS, 5 ГБ мобільного інтернету, а також одну додаткову послугу, яку можна обрати відповідно до індивідуальних потреб.

Наприклад:

додаткові 100 хвилин на інші мережі по Україні та за кордон;

додаткові 5 ГБ мобільного інтернету;

послуга «Відео на ходу», яка робить мобільний інтернет у багатьох популярних відеододатках нетарифікованим.

Умови підключення

Тариф можуть підключити абоненти у віці від 60 років, а також люди із інвалідністю І-ІІІ групи.

Тариф підключається в найближчому магазині Київстар з паспортом/ID-картою та ідентифікаційним кодом. Також можна скористатися додатком Дія.

Людям з інвалідністю, окрім цих документів, потрібно мати з собою посвідчення на ім’я особи з інвалідністю або довідку МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) із зазначенням групи інвалідності.

Детальніше про підключення та умови тарифу можна дізнатись на сайті за посиланням

Як знімається плата за тариф

Щоб підключився цей тариф, з рахунку одразу зніматиметься плата за весь місяць. Далі плата зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця.

Якщо коштів на рахунку в день оплати тарифу недостатньо, можна й далі телефонувати, користуватися інтернетом тощо, а оплатити все пізніше без комісій.

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