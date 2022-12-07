Киевстар запустил новый тариф: цена и условия подключения — Finance.ua

Киевстар запустил новый тариф: цена и условия подключения Сегодня 10:45 — Личные финансы

Киевстар запустил новый тариф: цена и условия подключения

Киевстар представил новый тариф для клиентов элегантного возраста. Он подойдет для абонентов в возрасте от 60 лет, а также людям с инвалидностью I-III группы.

Об этом сообщает пресс-служба компании

Что входит в пакет услуг

В пакете за 125 гривен в месяц абоненты получат безлим для звонков в сети Киевстар, 50 мин на другие мобильные и городские по Украине, 50 SMS, 5 ГБ мобильного интернета, а также одну дополнительную услугу, которую можно выбрать в соответствии с индивидуальными потребностями.

Например:

дополнительные 100 минут на другие сети по Украине и за границу;

дополнительные 5 ГБ мобильного интернета;

услуга «Видео на ходу», которая делает мобильный интернет во многих популярных видеоприложениях нетарифицируемым.

Условия подключения

Тариф могут подключить абоненты в возрасте от 60 лет, а также люди с инвалидностью I-III группы.

Тариф подключается в ближайшем магазине Киевстар с паспортом/ID-картой и идентификационным кодом. Также можно воспользоваться приложением Дія.

Людям с инвалидностью кроме этих документов нужно иметь при себе удостоверение на имя лица с инвалидностью или справку МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия) с указанием группы инвалидности.

Подробнее о подключении и условиях тарифа можно узнать на сайте по ссылке

Как снимается плата за тариф

Чтобы подключился этот тариф, со счета будет сразу сниматься плата за весь месяц. Далее плата будет сниматься каждый день равными частями в течение календарного месяца.

Если средств на счете в день оплаты тарифа недостаточно, можно и дальше звонить по телефону, пользоваться интернетом и т.д., а оплатить все позже без комиссий.

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