Украина и ЕС зафиксировали сроки и условия присоединения к свободному роумингу — Finance.ua

Украина и ЕС зафиксировали сроки и условия присоединения к свободному роумингу Сегодня 12:48

Украина и ЕС зафиксировали сроки и условия присоединения к свободному роумингу

Вице-премьер-министр — министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров сообщил, что были окончательно утверждены изменения в Приложение 17-3 Соглашения об ассоциации. Это открыло путь к официальному принятию роуминга.

Что это даст? Роуминг как дома позволит пользоваться мобильным телефоном в любой из 27 стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии без дополнительных платежей. Пока такая возможность доступна для украинцев благодаря совместному заявлению операторов, но его срок истекает 1 июля 2023 года.

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Что изменится? Теперь украинские власти должны обновить национальное законодательство по роумингу и внедрить соответствующие нормативы ЕС. Украина обязалась реализовать соответствующие изменения в течение одного года — до 24 апреля 2024 года. Будем надеяться, что чиновникам достаточно этого времени, чтобы окончательно согласовать украинское и европейское законодательство в сфере роуминга.

«Работаем дальше совместно с украинскими операторами и НКЭК. Благодарю европейских партнеров за поддержку», — заявил Михаил Федоров.

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