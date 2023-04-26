Роуминг с ЕС: завершили официальную процедуру внесения изменений в Соглашение об ассоциации — Finance.ua
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Роуминг с ЕС: завершили официальную процедуру внесения изменений в Соглашение об ассоциации

Казна и Политика
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Роуминг с ЕС: завершили официальную процедуру внесения изменений в Соглашение об ассоциации
Роуминг с ЕС: завершили официальную процедуру внесения изменений в Соглашение об ассоциации
Украинская и европейская стороны завершили официальные процедуры внесения изменений в Соглашение об ассоциации, которые открывают путь для фактического присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).
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«Украина переходит к выполнению своего домашнего задания — гармонизации украинского законодательства с законодательством ЕС в части роуминга. Команда НКЭК и дальше будет работать, чтобы как можно скорее приблизить Украину к роуминговой зоне ЕС — Roam Like at Home и, соответственно, получению режима внутреннего рынка ЕС для рынка роуминга», — говорится в фейсбуке Нацкомиссии.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров создал условия для обретения Украиной режима внутреннего рынка Евросоюза в сфере роуминга;
  • в результате появятся украинские тарифы, которые будут действовать как внутри Украины, так и в Европе без каких-либо ограничений, условий или доплат.

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По материалам:
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