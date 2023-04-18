Украина приближается к мобильному роумингу с ЕС, — Федоров
Украина приближается к мобильному роумингу с ЕС, что должно снизить цены на звонки близким в Европе.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
«Приближаемся к мобильному роумингу с ЕС. Чтобы украинцы не платили дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы — в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал зеленый свет для двустороннего решения», — написал Федоров.
Он отметил, что цены на звонки близким в Европе для украинцев снизятся. Операторы не будут списывать по 30 гривен за минуту разговора. Не нужно будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме того, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.
«Далее финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе. Команда Минцифры, НКЭК, операторы и телеком-регулятор работают, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к зоне Roam like at home», — сообщил чиновник.
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