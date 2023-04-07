Україна зробила крок до "роумінгового безвізу" з ЄС: що це означає — Finance.ua

Україна зробила крок до "роумінгового безвізу" з ЄС: що це означає Сьогодні 17:43 — Казна та Політика

Україна зробила крок до "роумінгового безвізу" з ЄС: що це означає

Кабінет Міністрів створив умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Євросоюзу в сфері роумінгу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

«Уряд ухвалив проект рішення Комітету асоціації Україна — у торговельному складі, яким створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку ЄС в сфері роумінгу», — сказано в повідомленні.

Що передбачає документ

Документом передбачається доповнити з урахуванням актуальних змін в законодавстві ЄС переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

«Схвалення Рішення Комітету асоціації Україна — ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Цього року ця сфера буде „пілотом“ по повній юридичній інтеграції України у внутрішньо-європейське регулювання. Загалом поки триває підготовка до вступу України до ЄС, ми маємо інтегруватися в усіх можливих сферах — від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування», — повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Таким чином уряд виконує узгоджений Міністерством економіки та Єврокомісією оновлений Пріоритетний план заходів з посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю. Основний акцент цього плану — інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

«План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проекти, такі як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків. Повторюся, наша мета — інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, не чекаючи вступу до ЄС», — підсумувала Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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