Упрощенный роуминг для Украины будет действовать еще год — Finance.ua

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Упрощенный роуминг для Украины будет действовать еще год

Личные финансы
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Упрощенный роуминг для Украины будет действовать еще год
Упрощенный роуминг для Украины будет действовать еще год
Еврокомиссия согласовала продление соглашения с операторами о роуминге для украинцев еще на 12 месяцев.
Соответствующее решение было принято 9 июля, говорится в сообщении ЕК.
Соглашение между 22 европейскими и семью украинскими операторами было впервые подписано в апреле 2022 года. Договор предусматривает взаимное снижение тарифов в роуминге.
Также Еврокомиссия призвала всех операторов присоединиться к соглашению. Обновленный список подписантов опубликован по ссылке.
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Также Еврокомиссия готовилась к интеграции Украины в зону роуминга ЕС. В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял предложение ЕК о присоединении Украины к правилам ЕС о роуминге. Следующим шагом для Украины станет полная адаптация законодательства к законодательству ЕС, после чего Совет Европейского Союза примет окончательное решение.
В апреле этого года Украина и Евросоюз завершили официальные процедуры внесения изменений в Соглашение об ассоциации, открывающие путь для фактического присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС.

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По материалам:
НВ
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