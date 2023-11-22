«Членство в ЕС не приобретается за ночь»: президент Евросовета оценил прогресс Украины — Finance.ua

«Членство в ЕС не приобретается за ночь»: президент Евросовета оценил прогресс Украины Сегодня 11:32

«Членство в ЕС не приобретается за ночь»: президент Евросовета оценил прогресс Украины

Президент Европейского Совета Шарль Мишель поздравил Украину с продвижением важных антикоррупционных реформ и работой, которая выполняется для членства государства в ЕС. Он заверил, что не пожалеет усилий по поддержанию законных стремлений Украины и Молдовы присоединиться к блоку.

«Как вы знаете, членство в ЕС не приобретается внезапно за ночь. Расширение есть и будет процессом, основанным на заслугах», — подчеркнул Мишель во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Молдовы Майей Санду, состоявшейся в Киеве.

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По словам Мишеля, процесс присоединения к Евросоюзу требовательный и иногда может вызвать разочарование, но необходимая работа должна продолжаться — особенно в области верховенства права.

«Даже в день символичной годовщины (с момента начала Революции достоинства. — Ред.) вы продолжаете продвигать важные антикоррупционные реформы. Проголосовали в Верховной Раде за три очень важных закона. Я хочу поздравить вас, потому что это демонстрирует ваше решительное настроение делать необходимое», — сказал Мишель.

Он подчеркнул, что поддерживать Украину — это моральное обязательство и стратегическая ответственность. В то же время расширение для ЕС — это, по его словам, стратегическая инвестиция в мир, процветание и демократические ценности.

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«Я намерен сделать все, чтобы убедить 27 коллег, что мы нуждаемся в положительном решении в декабре», — отметил Мишель.

Он объяснил, что положительное решение означает три измерения.

«Во-первых, это сообщение для граждан Европейского Союза, что мы заботимся о нашем общем будущем с точки зрения безопасности, процветания и стабильности», — сказал Мишель.

Чиновник добавил, что Евросоюз будет более защищенным, безопасным и состоятельным вместе со странами, разделяющими те же принципы, ценности и видения.

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«Во-вторых, это сообщение для народа Украины и народа Молдовы, что мы надежны, серьезны и лояльны, что мы хорошо понимаем, что стоит на кону», — отметил Мишель.

Он добавил, что это служит определенным аргументом, чтобы убедить лидеров 27 стран-членов ЕС принять положительное решение о начале переговоров.

«В-третьих, это сообщение для кремля и всех в мире, кто хочет подорвать порядок, основанный на правилах, кому не нравится человеческое достоинство и демократические принципы», — отметил Мишель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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