Зеленский поручил правительству готовиться к переговорам о вступлении в ЕС — Finance.ua

Зеленский поручил правительству готовиться к переговорам о вступлении в ЕС Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Зеленский поручил правительству готовиться к переговорам о вступлении в ЕС

В среду, 8 ноября 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к переговорному процессу с Европейским Союзом о вступлении.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

«Четкие пункты. Четкие поручения. Мы подойдем к ожидаемым шагам абсолютно подготовленными», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинский народ заслуживает быть в Европейском Союзе вместе со всеми свободными народами нашей Европы.

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«И мы все для этого делаем. Я уверен, что нет альтернативы тому, чтобы границы демократической Европы соответствовали границам Европейского Союза. Потому что это и политическая защита для наших общих ценностей, это экономическая безопасность, это — самое главное — и одна из ключевых гарантий мира и свободы на континенте», — сказал президент.

Глава государства также добавил, что в декабре ожидается решение Европейского совета по переговорам. Он подчеркнул, что Украина свою часть работы выполняет, потому что «это наш топовый приоритет».

Кроме того, президент отметил, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова передала ему отчет Еврокомиссии. По его словам, уже состоялись соответствующие совещания с представителями правительства и Верховной Рады по тем законопроектам и реформам, которые в основе нашего движения в Евросоюз.

«И надеюсь, что Еврокомиссия как можно скорее начнет реализацию и своей части совместной работы — оценку соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза», — сказал он.

В указе президента «О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз» предусмотрено, что правительство, в частности, должно обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС) с учетом результатов официальной оценки ЕС (скрининга) состояния имплементации права Европейского Союза (acquis ЕС) в национальное законодательство Украины.

Справка Finance.ua:

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз;

президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что выполнено 90% реформ;

уже в декабре Украина ожидает политического решения от Европейского совета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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