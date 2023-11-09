Стефанишина объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС — Finance.ua
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Стефанишина объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС

Казна и Политика
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Стефанишина объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС
Стефанишина объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС
Продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами.
Об этом в эфире телемарафона в среду рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает «Европейская правда».
По ее словам, многое также будет зависеть от смены европейского руководства после выборов в Европарламент в 2024 году.
«Очень многое зависит от конкретных договоренностей с государствами-членами и понимания того, что следующий год — год выборов в европейских институциях. То есть будет полностью перезапущено руководство институций», — сказала она.
Стефанишина убеждена, что расширение всего ЕС будет зависеть от того, насколько быстро будет двигаться Украина.
8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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