Стефанишина объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС — Finance.ua

Стефанишина объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Стефанишина объяснила, от чего будет зависеть продолжительность переговоров о вступлении в ЕС

Продолжительность переговоров о вступлении Украины в ЕС будет зависеть от конкретных договоренностей с государствами-членами.

Об этом в эфире телемарафона в среду рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает «Европейская правда».

По ее словам, многое также будет зависеть от смены европейского руководства после выборов в Европарламент в 2024 году.

«Очень многое зависит от конкретных договоренностей с государствами-членами и понимания того, что следующий год — год выборов в европейских институциях. То есть будет полностью перезапущено руководство институций», — сказала она.

Стефанишина убеждена, что расширение всего ЕС будет зависеть от того, насколько быстро будет двигаться Украина.

8 ноября Европейская комиссия рекомендовала государствам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной, но Киев должен выполнить часть еще не воплощенных реформ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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