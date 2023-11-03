Вступление Украины в ЕС укрепит его безопасность и усилит внешнюю политику, — Кулеба Сегодня 09:14

Вступление Украины в ЕС укрепит его безопасность и усилит внешнюю политику, — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Европейский Союз может оказаться сильнее после вступления Украины.

Об этом он заявил во время выступления в Берлине.

По словам Кулебы, Украина прилагает значительные усилия и достигает ощутимых результатов в реформировании страны. Ведь реформы важны для нашего общества и делают Украину более сильной и выносливой.

«Вступление Украины в Евросоюз будет означать укрепление безопасности Европы, а не ее ослабление. Украина станет добавленной стоимостью, а не обузой для ЕС. Агрессия россии против Украины показала, что ЕС может быть сильным и действовать решительно, однако реформирование ЕС не должно демотивировать новые страны-члены или откладывать их вступление», — заявил министр.

Он отметил, что процесс расширения не должен стать заложником внутренних реформ ЕС. А внутреннее реформирование блока и избирательные процессы в отдельных странах не могут повлиять на динамику переговоров о вступлении новых государств-членов.

«Украинцы сейчас имеют самый высокий оптимизм по отношению к европейскому проекту как таковому, они привержены европейским ценностям и принципам. Нельзя потерять этот исторический момент и беспрецедентный уровень поддержки. Надо использовать этот потенциал, чтобы принести больше положительных изменений в ЕС», — считает Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что первыми, кто выиграет от расширения, будут сами граждане ЕС, поскольку это будет означать усиление возможностей общего рынка, прав человека и верховенства права и сделает ЕС более сильным игроком на мировой арене.

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