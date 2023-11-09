В правительстве спрогнозировали, когда Украина сможет вступить в ЕС — Finance.ua

В правительстве спрогнозировали, когда Украина сможет вступить в ЕС Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В правительстве спрогнозировали, когда Украина сможет вступить в ЕС

Украина сможет выполнить все условия через два года после начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщает вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Как отметила Стефанишина во время совместной пресс-конференции с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой, в течение последнего года Украина готовилась к началу переговоров независимо от того, будет это решение принято или нет.

«Мы провели самооценку, селф-скрининг. Это официальная процедура, которая начнется после открытия переговоров. Она обычно длится три года. Два — это очень быстрый период. Три года — четыре, возможно, больше. Мы уже эту работу сделали и имеем решение ЕК, которое можно выполнять прямо сейчас», — сказала она.

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По ее словам, несмотря на дальнейшие политические моменты, относящиеся к переговорам, Украина уже начинает готовиться, начинается скрининг и подготовка переговорной рамки. «Украина сама определяет динамику. И до тех пор пока Украина будет двигаться активно, думая на 10 шагов вперед, до тех мер мы можем быть спокойными», — отметила Стефанишина.

«Я тоже всегда говорила два года. Но в своем понимании я имела в виду два года после начала переговоров. Я вижу, что Украине реально за два года проделать свою домашнюю работу», — добавила она.

Справка Finance.ua:

Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами на пути присоединения к ЕС. В нем она рекомендовала начать переговоры по вступлению нашей страны в Европейский союз. Президент ЕК Урсула фон дер Ляен в ходе пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Это касается и Молдовы.

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