Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС Сегодня 14:10

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутом Украиной и другими странами-претендентами на пути присоединения к ЕС. В нем она рекомендовала начать переговоры по вступлению нашей страны в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет ЕК о расширении.

Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Это касается и Молдовы.

По ее словам, Украина уже выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС, в то же время условием является продолжение выполнять незавершенные реформы в дальнейшем.

«Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также новый закон о медиа и прогрессе национальных меньшинств», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС.

Также сегодня на сайте Европейской комиссии был опубликован официальный отчет, где был оценен прогресс Украины на пути в ЕС. Несколько тезисов:

Украина имеет определенный уровень подготовки в сфере реформы государственного управления, но в течение отчетного периода достигнут незначительный прогресс. Цифровизация услуг достигла высокого уровня.

Что касается многоуровневого управления, достижения реформы децентрализации продолжаются, а муниципалитеты являются опорой устойчивости Украины. В общем, после успешного завершения децентрализации другие элементы реформы еще должны быть завершены.

Что касается функционирования судебной системы, Украина имеет определенный уровень подготовки и должна продолжать свои усилия. Несмотря на захватническую войну со стороны россии, Украина достигла значительного прогресса в проведении реформы органов судебной власти в 2021 году, направленной на добропорядочность и профессионализм.

Относительно борьбы с коррупцией был достигнут определенный прогресс. Украина активизировала реформы в этой области после получения статуса кандидата в ЕС.

Также у Украины есть успехи в сфере борьбы с организованной преступностью. Был достигнут определенный прогресс.

Относительно основополагающих прав Украина в целом придерживается международных документов по правам человека и ратифицировала большинство международных конвенций по защите основополагающих прав.

ЕК рекомендует Европейскому Совету начать переговоры о вступлении с Украиной и следить за прогрессом и соблюдением во всех областях, связанных с открытием переговоров, и будет отчитываться Совету до марта 2024 года.

Справка Finance.ua:

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз по специальной процедуре. Это произошло 28 февраля 2022;

уже 8 июня прошлого года Европейский парламент одобрил резолюцию в поддержку предоставления кандидатства Украине, а 17 июня положительный вывод о статусе обнародовала Еврокомиссия и выдвинула семь требований.

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