Кабмин согласовал два законопроекта об условиях для переговоров по вступлению в ЕС — Finance.ua

Кабмин согласовал два законопроекта об условиях для переговоров по вступлению в ЕС
Кабинет Министров Украины согласовал законопроекты, принятие которых является условием для начала переговоров по вступлению нашей страны в Европейский Союз.
Об этом сообщает министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook и представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Малюська рассказал, что правительство на сегодняшнем заседании согласовало два законопроекта:
- об увеличении количества сотрудников НАБУ на 300 человек (поэтапно, сто в течение каждого из последующих лет);
- об исключении отдельных положений из закона о предотвращении коррупции, уменьшающих эффективность механизма декларирования активов.
«Принятие этих двух законопроектов будет означать выполнение сразу двух из четырех ключевых рекомендаций, которые предоставила нам Еврокомиссия в своем отчете по расширению», — подчеркнул он.
Мельничук уточнил, что первым законопроектом предлагается увеличить количество сотрудников НАБУ с 700 до тысячи человек. В частности, количество начальствующего состава хотят увеличить с 500 до 750 человек.
А вторым законопроектом, по словам Мельничука, хотят отменить ограничение полномочий НАБУ относительно продления проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и о проверке имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы.
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