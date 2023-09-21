Рада приняла 99,9% требований ЕС. Далее эстафета переходит Кабмину, — Арахамия Сегодня 17:45

Верховная Рада приняла 99,9% всех требований Европейского союза, выполнение которых необходимо для начала переговоров о вступлении Украины.

Об этом сообщает глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Как отметил Арахамия, сегодня Рада завершила рассмотрение закона о национальных меньшинствах, а также рассмотрела в первом чтении законопроект о политически значимых лицах.

«Это специфический документ, и в отношении него много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении», — добавил глава фракции «Слуга народа».

По его словам, парламент проделал свою «домашнюю работу», в связи с чем эстафета передается Кабинету Министров. В то же время Верховная Рада готова помогать правительству во всем, где потребуется поддержка.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После выполнения ряда условий наша страна сможет стать полноправным членом блока. Например, по состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

Как отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, возможно, переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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