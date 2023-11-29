Вступление Украины в НАТО: одобрен проект плана реформ — Finance.ua

Вступление Украины в НАТО: одобрен проект плана реформ
Комиссия по европейской и евроатлантической интеграции одобрила проект адаптированной Годовой национальной программы (аГНП) на 2024 год — документ, определяющий критерии соответствия Украины членству в НАТО.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Главная цель аГНП — подготовка Украины к членству в Североатлантическом Альянсе путем повышения обороноспособности как будущего союзника Альянса. Все изменения разработаны с учетом условий полномасштабного вторжения россии.
«Адаптированная ГНП — максимально сжата и практичная, сфокусирована на реформах в секторе безопасности и обороны. В сфере демократической трансформации четко зафиксирована отсылка к задачам, которые Украина выполняет на пути европейской интеграции. Мы провели хорошую внутреннюю работу, а также обстоятельные консультации со штаб-квартирой НАТО. Союзники положительно оценили подход, который мы предложили, и дали обобщенные рекомендации к проекту, которые были учтены Комиссией», — отмечает Ольга Стефанишина, председатель Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Она подчеркнула, что аГНП станет важным инструментом информирования союзников о трансформациях Украины.
Проект программы содержит пять базовых разделов:
- политические и экономические вопросы;
- оборонные и военные вопросы;
- ресурсные вопросы;
- вопросы безопасности;
- правовые вопросы
Определенные мероприятия также коррелируются с повесткой дня «Женщины, мир, безопасность».
В части политических реформ, в том числе относительно трансформации государственного управления, повышения прозрачности и содействия инклюзивному политическому процессу, Адаптированная ГНП скоординирована и гармонизирована с повесткой реформ правительства Украины для начала переговоров с ЕС о вступлении, а также для реализации рекомендаций Группы семи (G7), Международного валютного фонда, Совета Европы, Организации экономического сотрудничества и развития и других партнеров
Таким образом, фокус аГНП на 2024 год сосредоточен на усилении оборонных способностей сектора безопасности и обороны Украины через развитие соответствующих систем планирования, управления и контроля.
Изменения будут проводиться путем внедрения стандартов и наилучших практик НАТО для достижения взаимосовместимости с Североатлантическим союзом.
Ключевые усилия будут сконцентрированы на следующих направлениях:
- эффективный демократический гражданский контроль над силами безопасности и обороны,
- обеспечение добродетели, прозрачности, подотчетности в секторе безопасности и обороны,
- трансформация оборонной политики и планирования,
- модернизация систем управления и контроля,
- усовершенствование системы стратегических коммуникаций,
- цифровая трансформация, кибербезопасность, информационная безопасность и обмен информацией,
- трансформация оборонной промышленности и внедрение современных технологий,
- управление ресурсами,
- расширение возможностей в области реабилитации и реинтеграции ветеранов войны.
Реализации целей аГНП будут способствовать проекты технической и совещательной поддержки в рамках Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.
Справка Finance.ua:
- по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года лидеры государств-членов НАТО договорились об отказе от Плана действий по членству в НАТО. В то же время прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для членства в НАТО, будут регулярно отслеживать через прогресс в индикаторах выполнения аГНП;
- Украина предложила перейти от практики ежегодной отчетности о выполнении аГНП к постоянным консультациям со стороной НАТО по реализации программы в рамках работы Совета Украина-НАТО.
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