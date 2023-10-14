Большинство украинцев ожидают вступления в ЕС и НАТО в ближайшие 10 лет — Finance.ua

Большинство украинцев ожидают вступления в ЕС и НАТО в ближайшие 10 лет Сегодня 20:26

Большинство украинцев ожидают вступления в ЕС и НАТО в ближайшие 10 лет

Несмотря на ряд сложных вопросов и медленный прогресс, украинцы рассчитывают вступить в НАТО и ЕС в ближайшее десятилетие, свидетельствуют данные нового опроса.

Gallup опубликовал данные исследования, согласно которым 69% украинцев считают, что страна получит возможность вступить в НАТО в течение десяти лет.

По данным опроса, украинцы с таким же оптимизмом смотрят на вступление в ЕС: почти три из четырех человек считают, что они станут частью сообщества в течение того же периода.

Американская аналитическая компания утверждает, что «поворот Украины на Запад» «закрепился».

Вторжение москвы в Украину в 2022 году «по сути уничтожило последний обломок некогда сильной поддержки, которой пользовалась россия в Украине», — говорится в исследовании, в котором также отмечается, что имидж США среди украинцев в последнее время рекордно возрос.

Опрос проводился в июле-августе сразу после того, как НАТО заявило о возможности принятия Украины в военный альянс, который возглавляет Соединенные Штаты, но не уточнил, как и когда. По данным Gallup, 64% украинцев ожидали такого заявления в первые месяцы войны.

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В 2023 году количество украинцев, считающих, что их страна войдет в ЕС в течение ближайших 10 лет, не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 73%, однако количество тех, кто считает, что Украина «никогда» не вступит в Евросоюз, увеличилось с 6% до 7%.

Исследование также показало, как меняется отношение к западным странам внутри Украины.

«После вторжения украинцы осудили кремль и переключились на США, — пишет Gallup на своем сайте. — Одобрение американского руководства в первые месяцы войны достигло рекордно высокого уровня в 66% - выше, чем когда-либо, когда россия находилась в более дружеских отношениях с Украиной».

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С тех пор отношение к Вашингтону ухудшилось на фоне политического противодействия Украине со стороны жестко настроенных американских республиканцев и нерешительности США в вопросе принятия Киева в НАТО, хотя 53% опрошенных по-прежнему положительно относятся к этой стране.

«Эти два фактора могли создать некоторую неопределенность в Украине, которая навредила имиджу США», — пишет Gallup.

В то же время, мнение о лидерах Германии возросло — и теперь находится на одном уровне с мнением о США, добавляет компания.

Меньше 0,5% украинцев, опрошенных Gallup, одобряют действия руководства россии в условиях войны с Украиной.

Одобрение действий руководства Китая упало до нового минимума в 8%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

uamedia По материалам:

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