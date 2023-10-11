Украина станет членом НАТО. Все члены Альянса дали на это согласие, — Столтенберг — Finance.ua
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Украина станет членом НАТО. Все члены Альянса дали на это согласие, — Столтенберг

Казна и Политика
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Украина станет членом НАТО. Все члены Альянса дали на это согласие, — Столтенберг
Украина станет членом НАТО. Все члены Альянса дали на это согласие, — Столтенберг
Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического союза.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после визита в Украину. Он также заявил, что президент Владимир Зеленский принял приглашение и приедет на Вильнюсский саммит НАТО, который состоится 11−12 июля.
Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Мы обсуждали как вопросы членства, так и гарантии безопасности с президентом Зеленским. И конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда придет конец войны, мы должны обеспечить, чтобы это не повторилось снова", — сказал Столтенберг перед началом встречи в формате «Рамштайн» в Германии 21 апреля.
По его словам, основное внимание сейчас сконцентрировано на том, чтобы президент рф Владимир Путин не победил в войне, чтобы Украина победила. Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать вопрос о членстве, сказал Столтенберг.
По словам Столтенберга, нужно продолжать обсуждать поставки реактивных самолетов, которые также поставляются союзниками в Украину. Следует продолжать обсуждать конкретные платформы. Но так же важно, как и обсуждение новых платформ, обеспечить, чтобы все уже имеющиеся в Украине платформы работали — и работали так, как надо.
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«То есть нам нужны запчасти, топливо, техническое обслуживание и все обеспечение, чтобы гарантировать, что все имеющиеся там системы дают тот эффект, который они должны давать. Поэтому мы обсуждаем не только новые системы, но и как обеспечить функционирование существующих систем», — пояснил Генсек.
Столтенберг также сказал, что НАТО рассматривает возможность, какой из всех типов самолетов Альянс может передать Украине. В частности, Польша поставила самолеты-истребители MIG-29, напомнил Генсек.
«Я оставлю этот вопрос для обсуждения на этой встрече, а также для дальнейшей дискуссии между членами и партнерами Альянса. Мы должны постоянно оценивать концепцию, постоянно консультироваться, но опять же не только относительно новых платформ, но и поддержки тех платформ, которые есть», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что НАТО будет поддерживать Украину в будущем, чтобы помочь построить «лучшее и светлое будущее для украинского народа».
«Президент Зеленский и я также обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и будет присутствовать на ней», — отметил Генсек Альянса.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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