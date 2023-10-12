ЕС планирует выделить Украине 4,5 миллиарда евро до конца 2023 года — Finance.ua

ЕС планирует выделить Украине 4,5 миллиарда евро до конца 2023 года Сегодня 14:30 — Казна и Политика

ЕС планирует выделить Украине 4,5 миллиарда евро до конца 2023 года

Европейский Союз в 2023 году стал крупнейшим донором Украины, уже выделив в рамках инструмента макрофинансовой помощи EUR13,5 млрд и рассчитывая выплатить еще EUR4,5 млрд до конца года.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

«В общем, прогресс очень хороший, и я с оптимизмом смотрю на перспективы того, что Украина выполнит все условия до конца 2024 года и дальше», — сказал он в среду на 4-м заседании круглого стола министров по поддержке Украины в рамках собрания МВФ и Всемирного банка (ВБ) в Марракеше.

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По его словам, ЕС и другие международные партнеры должны гордиться тем фактом, что внесли свой вклад в покрытие дефицита финансирования для Украины как в прошлом, так и в этом году, и благодаря этой солидарности экономика Украины сегодня находится в лучшей форме, чем многие ожидали.

«Мы рассчитываем на поддержку всех международных партнеров. Мы также должны максимально согласовать условия поддержки между международными донорами и международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить их последовательность», — добавил еврокомиссар, подчеркнув, что финансирование остается ключевым фактором.

Он отметил, что Украина продемонстрировала возможность продолжать проводить важные экономические реформы, напомнив, что текущие условия финансовой помощи ЕС предусматривают, среди прочего, судебную реформу Украины, улучшение регулирования экономической деятельности и усовершенствование режима банкротства.

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«Предложение Еврокомиссии о выделении $50 млрд на следующие четыре года позволит нам значительно помочь в удовлетворении финансовых потребностей Украины», — отметил Джентилони.

Он уточнил, что в рамках этого пакета Ukraine Facility ведется подготовка Украиной плана, видения роста, основанного на реформах и инвестициях, кроме международной финансовой поддержки.

«Новый статус кандидата Украины также дал мощный импульс реформам, несмотря на продолжающуюся войну. Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул еврокомиссар.

В прошлом году основным донором Украины были США, которые выделили тогда $11,98 млрд против $7,96 млрд от ЕС и призвали европейских коллег к большей активности. В этом году США предоставили Украине $10,9 млрд против $14,66 млрд от ЕС, и ожидаемые Украиной еще $3,3 млрд от Вашингтона до конца года оказались под вопросом из-за кризиса в Конгрессе.

Министр финансов США Джанет Йеллен во время круглого стола отметила неизменную поддержку Украины.

«Мы оказали Украине мощную экономическую поддержку, и Соединенные Штаты будут поддерживать Украину вместе с нашими союзниками столько, сколько потребуется», — заявила она, отметив также необходимость увеличить поддержку странам во всем мире, которые страдают от разрушительных последствий для продовольственной безопасности от развязанной россией войны и недавнего блокирования ею работы зернового коридора.

Министр финансов США призвала Украину продолжать борьбу с коррупцией и усиливать подотчетность и надлежащее управление, как об этом заявляет президент Владимир Зеленский.

«Позитивные результаты Украины по программе МВФ стоимостью $15,6 млрд на сегодняшний день также являются ключом к обеспечению макростабильности и продвижению реформ, продолжение усилий в рамках программы будет иметь важное значение для восстановления и реконструкции», — добавила Йеллен.

Она подчеркнула, что в ответ на развязанную россией войну историческая санкционная коалиция продолжит ограничивать доступ рф к технологическому оборудованию и его финансированию, что предусматривает установление ценового ограничения на нефть и нефтепродукты, сохраняя при этом стабильность на мировых нефтяных рынках.

«Американский народ гордится тем, что решительно поддерживает Украину», — заявила министр финансов США.

Справка Finanace.ua:

правительство Украины оценивает потребность во внешнем финансировании на следующий год в $42,9 млрд в связи с продолжением войны. Предполагается, что ЕС может выделить $18 млрд, а США — $12−14 млрд, тогда как остальную сумму предоставит МВФ, Всемирный банк и другие кредиторы;

с начала 2023 года внешнее финансирование уже достигает $32,6 млрд, а с 24 февраля 2022 года — $63,7 млрд. Ожидается, что в этом году Украина получит более $42 млрд от международных партнеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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