Украина после вступления в ЕС может получить 186 млрд евро в течение 7 лет, — FT Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Украина после вступления в ЕС может получить 186 млрд евро в течение 7 лет, — FT

Согласно внутренним оценкам совместного бюджета Европейского Союза, вступление Украины в ЕС предоставит Киеву право получить около 186 миллиардов евро в течение семи лет, сообщает Financial Times.

Этим летом чиновники ЕС оценили потенциальные финансовые последствия в исследовании, в котором использовались существующие правила бюджета союза на 2021−2027 годы. Они применялись к расширенному союзу, включающему Украину, Молдову, Грузию и шесть западнобалканских государств.

Финансовый итог добавления всех девяти членов в существующий бюджет, известный как многолетние финансовые рамки (MFF), составит 256,8 млрд евро, по оценкам. Побочные эффекты для существующих стран-членов ЕС будут включать сокращение субсидий фермерам примерно на одну пятую.

«Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые являются чистыми получателями, станут чистыми донорами», — говорится в документе секретариата Совета ЕС.

По оценкам, с появлением девяти новых стран-членов, текущий бюджет увеличится на 21% до 1,47 трлн евро. Это соответствует примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран.

Вступление девяти государств приведет к ряду «дальновидных» корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых бюджетных взносов от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды. В документе предусматривается, что потребуются «переходные периоды и защитные меры».

«Применяя действующие правила к расширенному союзу, Украина будет иметь право на получение 96,5 млрд евро в рамках Совместной сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет. Согласно исследованию, этот финансовый сдвиг приведет к сокращению сельскохозяйственных субсидий существующим государствам-членам ЕС примерно на 20%» , — пишет издание.

«Украина также будет иметь право на получение 61 миллиарда евро из фондов объединения (Cohesion Fund) ЕС, которые направлены на улучшение инфраструктуры в самых бедных государствах-членах», — говорится в публикации.

По оценкам исследования, с девятью дополнительными государствами-членами Чешская Республика, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не будут иметь права на финансирование объединения.

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Представитель Совета ЕС заявил: «Мы не комментируем утечки».

В документе излагаются возможности для ЕС от расширения, включая усиление геополитического влияния ЕС, увеличение размера внутреннего рынка блока на 66 миллионов человек до 517 миллионов и решение проблемы нехватки рабочей силы.

Но это ясно дает понять, что влияние Украины на режим сельскохозяйственных субсидий ЕС будет самым значительным. Украина станет крупнейшим получателем помощи от блока из 41,1 млн га используемых сельскохозяйственных площадей, оттесняя Францию ​​на второе место. Это означает, что выплаты существующим получателям снизятся на 20,3% на гектар сельскохозяйственной земли.

Кроме Украины, добавление остальных восьми стран обойдется в 29,9 млрд евро в виде выплат в рамках Совместной сельскохозяйственной политики ЕС.

«Эти цифры никому не подойдут, — сказал Муджтаба Рахман, управляющий директор по Европе в Eurasia Group. — Они четко дают понять, что будет необходима коренная и отраслевая реформа бюджета ЕС и его основных стратегий, если Украина хочет когда-нибудь присоединиться, или что весь украинский вопрос придется решать инновационно и вне существующих бюджетных структур ЕС».

УНН По материалам:

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