ЕС уже предоставил Украине помощь на €81 миллиард — Урсула фон дер Ляйен Сегодня 16:29 — Казна и Политика

ЕС уже предоставил Украине помощь на €81 миллиард — Урсула фон дер Ляйен

ЕС с начала полномасштабной агрессии рф предоставил Украине финансовую, гуманитарную и военную помощь на сумму 81 миллиард евро.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на мероприятии «Дни образования» в хорватском Сплите, проходившем под эгидой Европейской народной партии.

«российская война против Украины доказала огромную необходимость для Европы адаптироваться к более опасной и быстросменной геостратегической и геополитической среде. Мы наращиваем усилия в направлении (построении) оборонного союза и укрепляем связи с глобальными партнерами, которым доверяем, а также с союзниками по НАТО. В то же время наша финансовая поддержка, а также военная и гуманитарная помощь для Украины составляет уже 81 миллиард евро», — сказала фон дер Ляйен.

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Она отметила попытки россии применить против ЕС энергетический шантаж и парализовать его энергетическую систему. Но благодаря решительному совместному ответу ЕС почти избавился от энергетической зависимости от российских ископаемых энергоносителей. Цены на энергию, которые летом прошлого года достигали «космических высот», снизились до предвоенного уровня.

«Но мы знаем, что цены все еще высокие. Это одна из тем для дискуссии при обсуждении глобальной конкурентоспособности ЕС на международной арене. Ключевым решением остается применение и усовершенствование „чистых“ технологий. Потому что это повысит нашу независимость, усилит конкурентоспособность и укрепит суверенитет», — отметила президент ЕК.

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Напомним, в этом году ЕС выделил Украине макрофинансовую помощь в 18 миллиардов евро. В настоящее время ЕС рассматривает предложение Еврокомиссии внести изменения в бюджет ЕС на 2024−2027 годы и предусмотреть в нем создание Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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