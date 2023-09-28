Марченко о международной помощи Украине: желающих выделять средства все меньше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Марченко о международной помощи Украине: желающих выделять средства все меньше

Казна и Политика
97
Марченко о международной помощи Украине: желающих выделять средства все меньше
Марченко о международной помощи Украине: желающих выделять средства все меньше
Всё меньше стран Запада хотят продолжать финансировать потребности бюджета Украины. Но у Киева есть много аргументов, чтобы требовать поддержку.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время телемарафона.
«Желающих выделять средства все меньше и меньше. Но это не значит, что средств не будет. И это не значит, что мы перестали работать», — сказал он.
Читайте также
По его словам, в этом году Украина гарантированно получит около 42 млрд долларов для финансирования внешних потребностей дефицита бюджета. Он выразил надежду, что украинские власти смогут сделать, чтобы это было гарантировано и в следующем 2024 году.
«Это не просто, это сложно. С каждым месяцем много вопросов относительно того, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать», — рассказал министр финансов.
Читайте также
Он отметил, что это диалог и дискуссия. «Мы показываем преимущества, мы показываем, что будет, если они не будут давать нам средства. Мы показываем последствия и ту безумную работу, которые делают наши ВСУ, сдерживая одну из крупнейших армий мира. И это тоже аргумент», — добавил он.
Марченко сказал, что Украина «фактически является форпостом всего цивилизованного демократического мира, который борется за ценности, за независимость».
Читайте также
«И я считаю, что у нас достаточно аргументов и оснований не просто просить поддержку, а требовать поддержку. И мы готовы делать все необходимые реформы и мероприятия для того, чтобы эта поддержка поступала вовремя и в полном объеме», — сказал глава Минфина.
Напомним, Кабинет министров рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Такая сумма заложена в проекте бюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.