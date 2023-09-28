Марченко о международной помощи Украине: желающих выделять средства все меньше — Finance.ua

Марченко о международной помощи Украине: желающих выделять средства все меньше Сегодня 17:05 — Казна и Политика

Марченко о международной помощи Украине: желающих выделять средства все меньше

Всё меньше стран Запада хотят продолжать финансировать потребности бюджета Украины. Но у Киева есть много аргументов, чтобы требовать поддержку.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время телемарафона.

«Желающих выделять средства все меньше и меньше. Но это не значит, что средств не будет. И это не значит, что мы перестали работать», — сказал он.

Читайте также Какой объем военной помощи предоставили США Украине с начала полномасштабной войны (инфографика)

По его словам, в этом году Украина гарантированно получит около 42 млрд долларов для финансирования внешних потребностей дефицита бюджета. Он выразил надежду, что украинские власти смогут сделать, чтобы это было гарантировано и в следующем 2024 году.

«Это не просто, это сложно. С каждым месяцем много вопросов относительно того, насколько налогоплательщики тех стран готовы нас финансировать», — рассказал министр финансов.

Читайте также Белый дом разослал письмо со списком реформ, которые должен провести Киев для получения помощи

Он отметил, что это диалог и дискуссия. «Мы показываем преимущества, мы показываем, что будет, если они не будут давать нам средства. Мы показываем последствия и ту безумную работу, которые делают наши ВСУ, сдерживая одну из крупнейших армий мира. И это тоже аргумент», — добавил он.

Марченко сказал, что Украина «фактически является форпостом всего цивилизованного демократического мира, который борется за ценности, за независимость».

Читайте также В Минфине раскрыли размер помощи, которую Украина надеется получить от США в 2024 году

«И я считаю, что у нас достаточно аргументов и оснований не просто просить поддержку, а требовать поддержку. И мы готовы делать все необходимые реформы и мероприятия для того, чтобы эта поддержка поступала вовремя и в полном объеме», — сказал глава Минфина.

Напомним, Кабинет министров рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Такая сумма заложена в проекте бюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.