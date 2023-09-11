В Минфине раскрыли размер помощи, которую Украина надеется получить от США в 2024 году — Finance.ua

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В Минфине раскрыли размер помощи, которую Украина надеется получить от США в 2024 году

Казна и Политика
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В Минфине раскрыли размер помощи, которую Украина надеется получить от США в 2024 году
В Минфине раскрыли размер помощи, которую Украина надеется получить от США в 2024 году
Министерство финансов Украины надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца текущего года еще $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
В кулуарах встречи Европейской Бизнес Ассоциации «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины» в Киеве в понедельник он отметил, что в 2024 году Минфин хотел бы получить от США финансирование госбюджета на уровне этого года.
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«Не меньше, чем в этом году: где-то от $12 млрд до $14 млрд. Это то, что мы разрабатываем», — сказал министр.
Однако, по его словам, пока сохраняется много неопределенности в этом вопросе.
«Надеемся, что как и в 2023 году, так и в 2024 году США будут вместе с нами», — подытожил Марченко, выступая перед ассоциацией.
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Он вновь отметил, что расходы госбюджета-2024 будут не ниже, чем в этом году, в том числе на оборону, а значит, и внешнее финансирование необходимо на уровне, не ниже этого года — $42 млрд.
Глава Минфина напомнил, что, кроме США, речь идет о помощи со стороны ЕС, МВФ, а также отдельных стран — Японии, Канады, Великобритании, возможно, Норвегии.
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«Все это дает нам право сказать, что потенциально мы можем профинансировать бюджет на следующий год», — констатировал Марченко.

Справка Finance.ua:

  • в этом году США предоставили Украине гранты на $8,5 млрд, тогда как в прошлом году — $12 млрд;
  • общее финансирование госбюджета в этом году составило на 5 сентября $29,7 млрд по сравнению с $32,1 млрд за весь прошлый год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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