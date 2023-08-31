ЕС до конца года должен создать Фонд помощи Украине на 20 млрд евро — Finance.ua
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ЕС до конца года должен создать Фонд помощи Украине на 20 млрд евро

Казна и Политика
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ЕС до конца года должен создать Фонд помощи Украине на 20 млрд евро
ЕС до конца года должен создать Фонд помощи Украине на 20 млрд евро
Фонд помощи Украине на период 2024—2027 годов, необходимый для обеспечения военных нужд ВСУ, должен быть создан до конца года.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Сначала о военной технике. Я предложил создать Фонд помощи Украине на период 2024—2027 годов, чтобы обеспечить устойчивость нашей военной помощи», — говорится в сообщении.
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Этот фонд, который будет встроен в Европейский фонд мира, должен стать ключевым элементом долгосрочного вклада ЕС в безопасность Украины. Об этом европейские лидеры договорились в июне.
«Я предлагаю создать Фонд с бюджетом около 5 миллиардов евро на каждый год. Это следует рассматривать как потолок, а не целевой показатель расходов. Если бы мы могли тратить меньше, было бы гораздо лучше, но это должен быть наш потолок для программы в среднесрочной перспективе наших усилий с поддержки Украины», — сказал Боррель.
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По его словам, министры обороны стран Европы обсудили эту тему и далее ее планируют обсудить министры иностранных дел стран ЕС.
Боррель выразил надежду, что до конца года этот Фонд удастся создать.
Напомним, страны Европейского союза с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине различной помощи на 72 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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