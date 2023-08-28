Никто ничего не гарантировал: Минфин о международной помощи Украине на 2024 год — Finance.ua

Никто ничего не гарантировал: Минфин о международной помощи Украине на 2024 год Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Никто ничего не гарантировал: Минфин о международной помощи Украине на 2024 год

Вопрос о получении Украиной международной помощи на 2024 год еще не определен окончательно, и сейчас ведутся переговоры с партнерами по обеспечению финансирования потребностей Украины в следующем году.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в эфире телемарафона, отметив, что никто никому еще ничего не гарантировал, ситуация неопределенная, однако так было и в прошлом году.

«Ситуация неопределенная, и никто никому еще ничего не гарантировал. Но так было и в прошлом году. И на этот год мы сможем профинансировать все расходы, в том числе расходы сектора безопасности и обороны. На следующий год мы ведем переговоры с нашими партнерами, и я надеюсь, что нам удастся обеспечить финансирование всех наших потребностей», — сказал министр.

Он выразил надежду, что Украине удастся убедить партнеров из Евросоюза, США, других стран G7 и МВФ, что наше государство нуждается в этой помощи и эта помощь используется по назначению.

«Мы готовы будем отчитываться за каждый доллар полученной помощи. Мы уже это делаем. У нас достаточно тесное сотрудничество со структурами со стороны США, у нас постоянно проводится аудит, и каждый доллар помощи со стороны США контролируется достаточно жестко, и мы постоянно предоставляем все информацию, чтобы продемонстрировать, каким образом эта помощь используется. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что мы понимаем, каким образом отчитываться и доказывать нашим партнерам, что средства используются по назначению», — отметил глава Минфина.

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Что касается расходов на безопасность и оборону в этом году, Марченко рассказал, что на 2023 год в бюджете запланирована сумма свыше 1,6 трлн грн на эту сферу, и это является крупнейшей статьей бюджета.

«Это больше чем налоги, которые мы собираем, и поэтому мы постоянно в достаточно сложном положении, ищем дополнительные источники, чтобы профинансировать эти дополнительные расходы», — сказал он.

Справка Finance.ua:

в мае 2022 года Украина вела переговоры о получении $11 млрд международной помощи;

в Национальном банке отметили, что международная финансовая поддержка будет очень важной, поскольку для финансирования дефицита бюджета 2024 года нужно не менее $37 млрд, в то время как по итогам этого года международная помощь достигнет $42 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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