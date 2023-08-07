Военная помощь Украине оказывает положительное влияние на экономику стран Запада — Finance.ua

Военная помощь Украине оказывает положительное влияние на экономику стран Запада Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Военная помощь Украине оказывает положительное влияние на экономику стран Запада

Национальный банк сообщает, что $1 военной помощи Украине генерирует $0,79−0,87 в ВВП стран-партнеров в течение всего одного-двух лет.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ.

В НБУ отмечают, что в рамках информационной войны россия распространяет нарратив, что партнеры якобы тратят много средств на военную поддержку Украины, в то время как их экономики страдают от ускорения инфляции и замедления экономического роста.

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«Однако имеющиеся исследования дают убедительные доказательства, что экономическая стоимость военной помощи Украине для партнеров существенно меньше объявленных номинальных сумм», — уверяют в НБУ.

Как свидетельствуют предварительные результаты исследования Chebanova, Faryna, Sheremirov (2023), в краткосрочной перспективе увеличение военных расходов из-за войны в Украине оказывает стимулирующее влияние на ВВП стран-партнеров. Так, 1 доллар США, израсходованный правительствами доноров на военные нужды, генерирует в течение одного-двух лет $0,79−0,87 в ВВП этих стран. В общем, положительный эффект не исчезает даже через пять лет.

Кроме того, есть ряд дополнительных положительных эффектов для стран-доноров. Это возможность обмена военным опытом, более эффективное распределение ресурсов оборонной отрасли, импульс для экспортеров оружия и рост производительности благодаря дополнительным инвестициям в исследования и разработки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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