2 трлн на ВСУ: Шмигаль рассказал о расходах Украины на войну с рф — Finance.ua

2 трлн на ВСУ: Шмигаль рассказал о расходах Украины на войну с рф Сегодня 08:01 — Казна и Политика

2 трлн на ВСУ: Шмигаль рассказал о расходах Украины на войну с рф

Поддержка Вооруженных сил Украины и противостояние россии в развязанной ею войне обходится нашему государству около 2 триллионов гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал сегодня на конференции послов Украины.

«Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — отметил Шмыгаль.

По его словам, в мирное время доходная часть бюджета Украины составила 1,3 триллиона гривен. В настоящее время государство держится за счет финансовой поддержки партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год войны потеряли 29,5% нашего ВВП. Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. В этом году мы ожидаем даже незначительный рост по сравнению с прошлым годом", — добавил глава правительства.

Премьер отметил, что также удалось увеличить золотовалютные резервы до исторического максимума за все время независимости Украины.

«39 млрд гривен сегодня в Национальном банке на остатках. Мы в этом году снизили уровень инфляции до 12,8% в годовом исчислении. Вы понимаете, какая инфляция в ваших странах, можете сравнить», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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