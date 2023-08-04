2 трлн на ВСУ: Шмигаль рассказал о расходах Украины на войну с рф — Finance.ua
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2 трлн на ВСУ: Шмигаль рассказал о расходах Украины на войну с рф

Казна и Политика
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2 трлн на ВСУ: Шмигаль рассказал о расходах Украины на войну с рф
2 трлн на ВСУ: Шмигаль рассказал о расходах Украины на войну с рф
Поддержка Вооруженных сил Украины и противостояние россии в развязанной ею войне обходится нашему государству около 2 триллионов гривен.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал сегодня на конференции послов Украины.
«Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени», — отметил Шмыгаль.
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По его словам, в мирное время доходная часть бюджета Украины составила 1,3 триллиона гривен. В настоящее время государство держится за счет финансовой поддержки партнеров, а также за счет грантов и кредитов.
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Мы потеряли около 30% нашей экономики и предприятий. Мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. В первый год войны потеряли 29,5% нашего ВВП. Это меньше, чем ожидалось. Бизнес адаптировался и продолжает адаптироваться. В этом году мы ожидаем даже незначительный рост по сравнению с прошлым годом", — добавил глава правительства.
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Премьер отметил, что также удалось увеличить золотовалютные резервы до исторического максимума за все время независимости Украины.
«39 млрд гривен сегодня в Национальном банке на остатках. Мы в этом году снизили уровень инфляции до 12,8% в годовом исчислении. Вы понимаете, какая инфляция в ваших странах, можете сравнить», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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