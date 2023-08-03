Общая сумма ущерба инфраструктуры Украины от войны превысила $150 миллиардов (инфографика) — Finance.ua

Общая сумма ущерба инфраструктуры Украины от войны превысила $150 миллиардов (инфографика) Сегодня 10:00 — Казна и Политика

По итогам июня 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, оценивается в $150,5 млрд (по стоимости замещения).

Эта оценка учитывает также расчеты экспертов проекта «Россия заплатит» убытков инфраструктуры Украины, причиной которых стал подрыв рф Каховской ГЭС в июне 2023 года.

В общем объеме прямого ущерба наибольшую долю составляют потери жилищного фонда — $55,9 млрд, учитывая убытки примерно $1 млрд от затоплений и разрушений жилых домов в результате подрыва ГЭС.

По предварительным данным областных военных администраций, по состоянию на июнь 2023 года, общее количество разрушенных или поврежденных в результате боевых действий объектов жилищного фонда составляет около 167,2 тыс. зданий, из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные, еще 0,35 тыс. — общежития. В результате подрыва Каховской ГЭС под риск затопления попали еще около 37 тысяч жилых домов, большинство из которых находятся в Херсонской области.

Наибольшие разрушения получил жилой фонд таких городов: Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Лисичанск, Попасная, Изюм и Волноваха.

На втором месте по сумме убытков — сфера инфраструктуры (транспортная инфраструктура, дорожное хозяйство, железнодорожная инфраструктура, а также авиационная отрасль и портовая отрасль) — $36,6 млрд. С начала боевых действий в Украине были повреждены 19 аэропортов и гражданских аэродромов, по меньшей мере 126 железнодорожных станций.

Следствием подрыва Каховской ГЭС стали также повреждения портовых терминалов, расположенных на правом и левом берегах Днепра, и затопление дорог Херсонской области.

Потери активов бизнеса оцениваются на уровне $11,4 млрд. С начала войны повреждены или разрушены по меньшей мере 426 крупных и средних частных предприятий и госкомпаний.

Количество разрушенных предприятий может быть существенно выше, поскольку пока еще нет информации об объектах на временно оккупированных территориях. Подрыв Каховской ГЭС привел к ограниченным разрушениям бизнеса из-за значительного влияния боевых действий, которое заставило бизнес релоцироваться или свернуть операции на пострадавшей территории.

Одной из наиболее пострадавших сфер также остается образование: прямые задокументированные убытки от разрушений учебных заведений составляют $9,7 млрд. Всего в результате боевых действий уже повреждено почти 3,4 тысячи учебных заведений. Наибольший ущерб от разрушений и повреждений учебных заведений — в Харьковской, Донецкой, Черниговской, Запорожской и Киевской областях.

По состоянию на июнь 2023 года прямые убытки нанесены инфраструктуре украинской энергетики, по предварительным оценкам, составляют $8,8 млрд, из которых $638 млн — прямые убытки сферы от подрыва ГЭС. Еще $8,7 млрд составляют прямые потери аграрного сектора в результате войны. Общая сумма ущерба от разрушений и повреждений учреждений социальной сферы, науки и здравоохранения, культурных сооружений, спортивных объектов и административных зданий составляет около $5,9 млрд.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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