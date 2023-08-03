Украина рассчитывает получить $14 миллиардов на восстановление — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина рассчитывает получить $14 миллиардов на восстановление — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина рассчитывает получить $14 миллиардов на восстановление — Шмыгаль
Украина рассчитывает получить $14 миллиардов на восстановление — Шмыгаль
Украина в этом году рассчитывает привлечь от международных партнеров 45,8 млрд долл. США на бюджетное финансирование и 14 млрд долл. США на скорое восстановление.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня на конференции послов Украины.
«В этом году наша задача — привлечь 45,8 млрд долл. бюджетного финансирования и 14 млрд долл. — это так называемое скорое восстановление. Это то, что нам критически нужно. Для того, чтобы дать обществу надежду, дать моральный дух в отношении нашей борьбы, единства нашего государства и морально-психологического состояния общества», — сказал Шмыгаль.
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По его словам, 28 млрд долл. уже привлечено.
В то же время, глава правительства отметил, что партнеры поддерживают нас во время этой войны, но после ее завершения уровень поддержки значительно уменьшится.
«Остаемся фактически один на один с нашими проблемами. Поддержка будет значительно меньше. Это нужно учитывать и сегодня прилагать максимум усилий», — сказал глава правительства.
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Премьер призвал собравшихся активно работать над привлечением внимания мира к Украине для того, чтобы не снижать уровень интереса. Он отметил важную роль представителей дипломатического корпуса, которые сейчас очень многогранны и мультифункциональны, потому что вынуждены заниматься всем — от оружия до лекарств, до гуманитарных вопросов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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