План восстановления Украины подготовят к концу октября — Finance.ua
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План восстановления Украины подготовят к концу октября

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План восстановления, реконструкции и модернизации страны (Ukraine Plan), который откроет финансирование на 50 млрд евро от Европейского Союза, должны подготовить к концу октября.
По словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, содержание Плана правительство подготовит к концу июля, к концу сентября — финальный драфт, а закончат документ к концу октября.
Перед началом работы правительству придется организовать работу, в частности взаимодействие с бизнесом, консультации с регионами и привлечение общественного сектора.
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Соболев отметил, что План охватит три приоритетных направления: макростабильность, инвестиции в публичную инфраструктуру и частные инвестиции.
«Вписывать все подряд не надо, поскольку План должен быть реалистичным. За его выполнение мы будем получать средства. Также мы понимаем, что 50 млрд евро в четыре года не будет хватать для покрытия всех целей. Поэтому есть амбиции, что в План привлекут средства партнеров из G7. Однако пока это только амбиции», — отметил замминистра.
В июне президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен предложила выделить Украине пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро на следующие четыре года в виде кредитов и грантов.
Напомним, Украина уже имеет немногим более трети необходимого международного финансирования на нужды быстрого восстановления в 2023 году в сумме 3,87 млрд долларов из необходимых 14,1 млрд долларов.
По материалам:
Фінансовий клуб
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