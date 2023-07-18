В Украине заработает сайт для отслеживания затрат на проекты восстановления — Finance.ua

В Украине заработает сайт для отслеживания затрат на проекты восстановления Сегодня 09:14

В Украине заработает сайт для отслеживания затрат на проекты восстановления

Общественные организации Украины приступили к проекту «Контроль расходов на восстановление», финансируемому Европейским Союзом и предусматривающему создание единой базы проектов восстановления для независимого от правительства мониторинга.

Что это даст? Онлайн-платформа Big Recovery Portal, которая находится в разработке, позволит:

вести публичную базу проектов обновления;

осуществлять мониторинг расходов;

анализировать приоритетность и целесообразность проектов, их риски и возможные изъяны;

привлекать активных граждан и общественные организации к мониторингу конкретных проектов восстановления через механизм обратной связи.

Портал будет интегрирован с рядом источников открытых данных, в частности, системой е-закупок Prozzoro и базой данных разрушенных в ходе российской агрессии объектов damaged.in.ua, а также будет взаимодействовать с экосистемой восстановления DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management).

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Разработкой платформы занимается команда ОО «Технологии Прогресса», аналитической составляющей — Центр экономической стратегии и Институт экономических и политических исследований.

Ежемесячно команда будет представлять результаты мониторинга восстановления, обсуждая срочные вопросы с экспертами и представителями власти. Также проект позволит активным гражданам и региональным общественным организациям приобщиться к мониторингу и оценке восстановленных или построенных объектов (прежде всего, социальной инфраструктуры).

Справка Finance.ua:

В январе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ущерб, нанесенный Украине в результате войны, превышает $700 млрд.

Из них $54 млрд, по данным Института Киевской школы экономики, приходятся на убытки жилищного фонда (последние данные свидетельствуют о том, что в Украине пострадало 18,6 тысячи многоквартирных домов и 144 тысячи частных).

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