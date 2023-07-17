В Минфине рассказали, сколько денег уже есть у Украины на скорое восстановление — Finance.ua

В Минфине рассказали, сколько денег уже есть у Украины на скорое восстановление Сегодня 09:47

В Минфине рассказали, сколько денег уже есть у Украины на скорое восстановление

У Украины уже есть чуть больше трети необходимого международного финансирования на нужды быстрого восстановления в 2023 году в сумме 3,87 млрд долларов из необходимых 14,1 млрд долларов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

Однако в Минфине говорят о расхождениях между проектами, в которые хотят инвестировать партнеры, и потребностями Украины.

В целом Украина имеет обязательства от доноров предоставить до 42,5 млрд долларов США макрофинансовой поддержки в 2023 году для финансирования дефицита государственного бюджета Украины. Тем не менее, деньги, которые готовы выделять на быстрое восстановление, составляют лишь треть от необходимого.

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«Из всех финансовых обязательств партнеров на восстановление Украины только 3,87 млрд долларов США отвечают потребностям быстрого восстановления, которое оценивается в 14,1 млрд долларов США», — говорится в сообщении Минфина.

Справка Finance.ua:

ранее министр финансов Сергей Марченко указывал, что на первоочередное восстановление в госбюджете-2023 предусмотрено $3,3 млрд, тогда как оставшаяся сумма — до $14,1 млрд, по оценке Всемирного банка в рамках RDNA2, Украина рассчитывает получить за счет международной помощи;

в апреле на третьем «круглом столе» министров в поддержку Украины в рамках весеннего собрания ВБ и МВФ в Вашингтоне премьер-министр Денис Шмыгаль призвал собрать необходимую сумму еще до конца первого полугодия;



как отмечал в конце мая глава Минфина, международные партнеры предоставили гарантии на сумму около $4,3 млрд, а необеспеченные потребности в финансировании первоочередного восстановления Украины составляют еще около $6,5 млрд;



Марченко напомнил, что потребности энергосектора в первоочередном восстановлении оценивают в $3,3 млрд, гуманитарного разминирования — $400 млн, восстановления разрушенного и поврежденного жилья — $1,9 млрд, критической и социальной инфраструктуры — $5,8 млрд, а также $2,8 млрд для поддержки частного сектора.



Финансовая стабильность — важная составляющая для бюджета как всей страны, так и каждого отдельного гражданина. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событии, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

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