У Мінфіні розповіли, скільки грошей вже має Україна на швидке відновлення — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, скільки грошей вже має Україна на швидке відновлення Сьогодні 09:47

У Мінфіні розповіли, скільки грошей вже має Україна на швидке відновлення

Україна вже має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на потреби швидкого відновлення у 2023 році в сумі 3,87 млрд доларів з необхідних 14,1 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Втім, в Мінфіні кажуть про розбіжності між проєктами, в які хочуть інвестувати партнери, та потребами України.

Загалом, Україна має зобов’язання від донорів надати до 42,5 млрд доларів США макрофінансової підтримки у 2023 році для фінансування дефіциту державного бюджету України. Проте, гроші, які готові виділяти на швидке відновлення, становлять лише третину від необхідного.

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«З усіх фінансових зобов’язань партнерів на відновлення України лише 3,87 млрд доларів США відповідають потребам швидкого відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США», — йдеться в повідомленні Мінфіну.

Довідка Finance.ua:

раніше міністр фінансів Сергій Марченко вказував, що на першочергове відновлення в держбюджеті-2023 передбачено $3,3 млрд, тоді як решту суми — до $14,1 млрд, за оцінкою Світового банку в рамках RDNA2, Україна розраховує отримати за рахунок міжнародної допомоги;

у квітні на третьому «круглому столі» міністрів на підтримку України в рамках весняних зборів СБ і МВФ у Вашингтоні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав зібрати необхідну суму ще до кінця першого півріччя;



як зазначав наприкінці травня глава Мінфіну, міжнародні партнери надали гарантії на суму приблизно $4,3 млрд, а незабезпечені потреби у фінансуванні першочергового відновлення України становлять ще приблизно $6,5 млрд;



Марченко нагадав, що потреби енергосектору в першочерговому відновленні оцінюють у $3,3 млрд, гуманітарного розмінування — $400 млн, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла — $1,9 млрд, критичної та соціальної інфраструктури — $5,8 млрд, а також $2,8 млрд потрібно для підтримки приватного сектору.



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