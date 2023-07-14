Мінекономіки порахували, скільки нових робітників потрібно для економічного відновлення — Finance.ua

Мінекономіки порахували, скільки нових робітників потрібно для економічного відновлення Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Мінекономіки порахували, скільки нових робітників потрібно для економічного відновлення

У Міністерстві економіки порахували , що для швидкого економічного відновлення України необхідно протягом наступних 10 років залучити на ринок праці додатково 4,5 млн робітників.

«Ще до початку повномасштабного вторгнення Україна стикалася з нестачею робочої сили. Але зараз, коли понад 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон, економічна ситуація в країні стала ще більш критичною. За оцінкою Міністерства економіки, протягом наступних десяти років Україні доведеться додатково залучити 4,5 мільйона співробітників на ринок праці», — сказано в повідомленні.

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Оскільки країна наближається до повоєнної епохи відбудови суспільства, потреби в робочій силі лише зростатимуть, щоб відповідати вимогам економічного відновлення.

«На часі закласти підвалини для оновленого ринку праці, який знайде найкраще застосування знанням, навичкам та здібностям, якими володіють люди, і запропонує їм нові економічні можливості, гідну працю та соціальний захист», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

за даними Українського інституту майбутнього, наразі в Україні економічно активними є близько 11,7 млн українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 млн. Ще майже 2,7 млн є безробітними;

також Український інститут майбутнього презентував прогноз економіки України на 2023−2024 роки. Економісти підготували два докладних сценарії - позитивний і негативний. Останній, на думку експертів, є базовим, тобто найбільш імовірним.

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