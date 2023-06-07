Ринок праці відновлюється: кого шукають та яку зарплату пропонують — Finance.ua

Ринок праці відновлюється: кого шукають та яку зарплату пропонують Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Ринок праці відновлюється: кого шукають та яку зарплату пропонують

У травні роботи стало ще більше, конкуренція продовжує знижуватися, середня зарплата ще трошки підросла, а попит на робочі спеціальності зростає.

Про це повідомляє кадровий портал Work.ua.

За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у травні компанії розмістили 90 023 вакансії — зростання склало більш ніж 9%. Ринок праці наздоганяє за показником травень 2021 року і навіть січень 2022 року. Червень може стати місяцем, коли буде встановлений новий рекорд.

Кількість вакансій у травні 2023 року до лютого 2022 року. Частка відновлення ринку праці за областями, Work.ua

Області з найбільшою кількістю вакансій

У травні зростання кількості вакансій спостерігається особливо в прифронтових областях та регіонах на заході України.

Найбільший приріст, як порівняти з квітнем, був зафіксований у Тернопільській (+17% — 2 171 вакансія), Івано-Франківській (+14% — 2 832), Сумській (+13% — 828), Рівненській (+13% — 1 868) та Харківській (+12% — 3 131) областях.

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Лідирувати за кількістю розміщених вакансій продовжують Київська — 28 410, Львівська — 8 781, Дніпропетровська — 8 511, Одеська область — 6 455, продовжує зростати та утримуватися в п’ятірці й Харківщина з 3 131 пропозицією роботи.

Інфографіка: Work.ua

Категорії з найбільшим приростом вакансій

Найінтенсивніше приростали вакансії для посад «Водій екскаватора» (+47%), «Маляр» (+45%), «Виконроб» (+42%), «Покоївка» (+41%), «Водій навантажувача» (+40%).

Також зросла кількість вакансій за посадами різноробочий, будівельник, сантехнік, піцайоло, керуючий мережі магазинів.

Інфографіка: Work.ua

Активний найм у будівельній галузі свідчить про те, що в Україні, попри війну, активно йде будівництво нових й відбудова зруйнованих об'єктів.

Конкуренція

Рівень конкуренції серед шукачів роботи продовжує знижуватися, а отже, ще більше українців знайшли своє місце на ринку праці.

У травні конкуренція вийшла на рівень, що спостерігався у лютому 2022 року, ще до повномасштабного вторгнення. Роботодавці переживають непростий період — знайти підхожих працівників стає важче, кількість відгуків зменшується.

Найбільша конкуренція на ринку праці залишалася в Київській, Харківській, Вінницькій, Львівській та Чернігівській областях. Найменша спостерігалася у Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Миколаївській областях.

Щодо високо конкурентних посад, то такими були HTML-верстальник, Front-end-програміст, тестувальник, спеціаліст чата, Java-програміст, відеомонтажер, Python-програміст, ретушер, Unity-програміст.

Водночас відчувається дефіцит працівників у медичній галузі, сфері автотранспорту та робочих спеціальностей. Існує потреба у гастроентерологах, лікарях УЗД, завідуючих аптекою, ендоскопістах, ендокринологах, гірниках, оббивачах м’яких меблів, складальниках верху взуття, майстрах шиномонтажу та електрослюсарях.

Зарплати

У травні спостерігалося подальше зростання середньої зарплати по Україні, яка склала 16 500 грн.

Загалом від початку року зарплата зросла на 10% (з 15 000 до 16 500 грн). Також підросли заробітні плати в окремих регіонах України. Наприклад, в Дніпропетровській області з 15 000 до 16 000 грн, в Київській — з 18 000 до 18 200 грн, а в Одеській — з 15 500 до 16 000 грн.

7 найвищих зарплат за посадами:

52 500 грн — медіабаєр;

40 000 грн — водій-міжнародник;

32 500 грн — ендодонтист;

30 000 грн — керівник будівельного проєкту, менеджер по роботі з супермаркетами, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;

29 000 грн — курʼєр з авто;

28 000 грн — координатор зі збуту, регіональний менеджер;

27 550 грн — арматурник, бізнес-аналітик, головний інженер, дизеліст, начальник відділу кадрів.

Інфографіка: Work.ua

Серед категорій з найвищою зарплатою зберігається стабільність. Лідирує «Нерухомість» і «Топменеджмент, керівництво вищої ланки», де пропонують 30 000 грн. У категорії «Транспорт, автобізнес» середня зарплата складає 20 500 грн, в «Продажу, закупівлі» — 20 000 грн, а «Маркетингу, рекламі, PR» — 19 000 грн.

Найменші зарплати у травні отримували бібліотекарі та консьєржі (по 7 000 грн), паркувальники (7 875 грн), санітари (8 000 грн), прибиральники (8 500 грн), посудомийники (9 000 грн) та майстри виробничого навчання (9 500 грн).

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