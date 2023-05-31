ТОП-10 вакансій для тих, хто хоче підзаробити влітку — Finance.ua

ТОП-10 вакансій для тих, хто хоче підзаробити влітку
З початком літа існує можливість підзаробити як для дорослих так і для студентів. Work.ua поділився добіркою сезонних пропозицій роботи. Дізнайтеся, які літні вакансії доступні цього року.
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Вожатий (-а) в приватний літній табір, Васильків (шукають у Києві), 18 000−20 000 грн
Приватний садочок та початкова школа «Колегія Мрій» шукає вожатого (-у) для роботи в літньому таборі, що знаходиться у Васильківському районі Київської області. Робота протягом 2 місяців, з липня по серпень.
Потрібна людина з досвідом роботи з дітьми віком від 6 до 12 років, яка буде організовувати й координувати розважальні та спортивні заходи, дбати про безпеку і здоров’я дітей у таборі, підтримувати порядок і дисципліну. Знання англійської мови на рівні Intermediate буде перевагою.
Вожатий (-а)-вихователь (-ка) у денний літній табір, Софіївська Борщагівка, 16 000−18 000 грн
Дитячий центр «Моя Капітошка» шукає працівника для роботи в денному літньому таборі для дітей від 5 до 10 років. Основні обов’язки включають проведення розважальних і розвиваючих занять, догляд за дітьми, забезпечення їхньої безпеки та взаємодію з батьками, колегами. Вітається можливість проводити заняття з англійської мови та підготовки до школи, творчі майстер-класи.
Від кандидатів очікують наявність педагогічної освіти, комунікабельності, організаторських здібностей. Графік роботи: з 7:30 до 19:30, з понеділка по п’ятницю. Є можливість надалі залишитися вихователем у дитячому центрі.
Помічник (-ця) менеджера з туризму, Харків, 8 000−15 000 грн
Туристична компанія «Відпочинок на всі 100%» шукає помічника (-цю) менеджера з туризму. Якщо немає досвіду, роботодавець пропонує навчити необхідного. Від кандидата (-ки) очікують бажання працювати та розвиватися у сфері туризму. Обов’язки включають роботу з документацією, продаж квитків на автобусні рейси, прийом вхідних дзвінків, контроль за якістю турів. Заробітна плата складається зі ставки та відсотка від продажів.
Продавець (-чиня)-консультант (-ка) на літо, Київ, 12 300−14 000 грн
Мережа магазинів «Сільпо» шукає працівника для обслуговування клієнтів, підготовки товарів до продажу та контролю якості й термінів придатності.
Пропонується гнучкий графік роботи, офіційне працевлаштування, можливість кар'єрного росту, тренінги, мотиваційні програми та конкурси.
Бармен на літній майданчик, Вінниця, 9 000−11 000 грн
Ресторан «Токіо» в пошуку бармена (-ки) на літній майданчик для обслуговування гостей закладу, приготування кави та розливання напоїв. Графік роботи — позмінний 3/3 з 10:30 до 22:00. Роботодавець надає безкоштовне харчування, фірмовий одяг.
Вожатий (-а) у літній шкільний клуб, Дніпро, 12 000 грн
Центр розвитку для дітей та дорослих «Вікторія» шукає креативного вожатого в літній шкільний клуб для роботи з дітьми від 6 до 12 років. Вимоги: педагогічна освіта (закінчена або незакінчена), досвід роботи від 1 року, наявність медичної книжки, знання різноманітних ігор, уміння проводити майстер-класи, квести, вечірки, відсутність шкідливих звичок. Графік роботи з 08:30 до 18:00.
Вожатий (-а) в літній табір, Ірпінь, 8 000−10 000 грн
Позашкільний заклад Afterschool шукає енергійного та творчого вожатого (-у) для супроводу дітей протягом повного дня перебування в таборі, організації творчих майстер-класів і створення дружньої атмосфери між дітьми, контролю за безпекою та дисципліною. Вік дітей від 5 до 10 років. Робочий день — з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:30. Перша зміна починається 1 липня.
Вожатий (-а) в міський літній табір, Одеса, 7 000−14 000 грн
Літній міський табір в Одесі шукає вожатого (-у) для організації та проведення розважальних і навчальних занять для дітей від 6 до 12 років. Кандидатам бажано мати досвід роботи в дитячих таборах, але якщо його немає — роботодавець обіцяє надати навчання.
Вожатий (-а) / спортивний (-а) інструктор (-ка) в літній англомовний табір, Чернівці, 21 000 грн
Літній англомовний табір La La Wood у пошуку вожатих, що опікуватимуться командою з 9−10 дітей, з якими проводитимуть спортивні ігри, змагання, активного відпочиватимуть у басейні тощо. Вожатий (-а) також супроводжуватиме свою команду дітей на екскурсіях, в походах, впродовж прийому їжі.
Від кандидата (-ки) очікується наявність вищої освіти в галузі педагогіки, досвід проведення спортивних тренувань та заходів, роботи з дітьми віком від 8 до 15 років, рівень англійської мови В1 (бажано).
Вожатий (-а)-вихователь (-ка) / аніматор (-ка) у літній табір, Тернопіль, 7 000−12 000 грн
Центр раннього розвитку «Мудрик» оголошує про пошук фахівця у літній денний табір для дітей віком від 6 до 10 років. У вимогах до працівника: любов до дітей, прихильність до активного способу життя та відповідальність. Обов’язки включають організацію екскурсій і прогулянок, реалізацію готової програми табору.
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