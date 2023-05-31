ТОП-10 вакансій для тих, хто хоче підзаробити влітку — Finance.ua

ТОП-10 вакансій для тих, хто хоче підзаробити влітку Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

ТОП-10 вакансій для тих, хто хоче підзаробити влітку

З початком літа існує можливість підзаробити як для дорослих так і для студентів. Work.ua поділився добіркою сезонних пропозицій роботи. Дізнайтеся, які літні вакансії доступні цього року.

Приватний садочок та початкова школа «Колегія Мрій» шукає вожатого (-у) для роботи в літньому таборі, що знаходиться у Васильківському районі Київської області. Робота протягом 2 місяців, з липня по серпень.

Потрібна людина з досвідом роботи з дітьми віком від 6 до 12 років, яка буде організовувати й координувати розважальні та спортивні заходи, дбати про безпеку і здоров’я дітей у таборі, підтримувати порядок і дисципліну. Знання англійської мови на рівні Intermediate буде перевагою.

Дитячий центр «Моя Капітошка» шукає працівника для роботи в денному літньому таборі для дітей від 5 до 10 років. Основні обов’язки включають проведення розважальних і розвиваючих занять, догляд за дітьми, забезпечення їхньої безпеки та взаємодію з батьками, колегами. Вітається можливість проводити заняття з англійської мови та підготовки до школи, творчі майстер-класи.

Від кандидатів очікують наявність педагогічної освіти, комунікабельності, організаторських здібностей. Графік роботи: з 7:30 до 19:30, з понеділка по п’ятницю. Є можливість надалі залишитися вихователем у дитячому центрі.

Туристична компанія «Відпочинок на всі 100%» шукає помічника (-цю) менеджера з туризму. Якщо немає досвіду, роботодавець пропонує навчити необхідного. Від кандидата (-ки) очікують бажання працювати та розвиватися у сфері туризму. Обов’язки включають роботу з документацією, продаж квитків на автобусні рейси, прийом вхідних дзвінків, контроль за якістю турів. Заробітна плата складається зі ставки та відсотка від продажів.

Мережа магазинів «Сільпо» шукає працівника для обслуговування клієнтів, підготовки товарів до продажу та контролю якості й термінів придатності.

Пропонується гнучкий графік роботи, офіційне працевлаштування, можливість кар'єрного росту, тренінги, мотиваційні програми та конкурси.

Ресторан «Токіо» в пошуку бармена (-ки) на літній майданчик для обслуговування гостей закладу, приготування кави та розливання напоїв. Графік роботи — позмінний 3/3 з 10:30 до 22:00. Роботодавець надає безкоштовне харчування, фірмовий одяг.

Центр розвитку для дітей та дорослих «Вікторія» шукає креативного вожатого в літній шкільний клуб для роботи з дітьми від 6 до 12 років. Вимоги: педагогічна освіта (закінчена або незакінчена), досвід роботи від 1 року, наявність медичної книжки, знання різноманітних ігор, уміння проводити майстер-класи, квести, вечірки, відсутність шкідливих звичок. Графік роботи з 08:30 до 18:00.

Позашкільний заклад Afterschool шукає енергійного та творчого вожатого (-у) для супроводу дітей протягом повного дня перебування в таборі, організації творчих майстер-класів і створення дружньої атмосфери між дітьми, контролю за безпекою та дисципліною. Вік дітей від 5 до 10 років. Робочий день — з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:30. Перша зміна починається 1 липня.

Літній міський табір в Одесі шукає вожатого (-у) для організації та проведення розважальних і навчальних занять для дітей від 6 до 12 років. Кандидатам бажано мати досвід роботи в дитячих таборах, але якщо його немає — роботодавець обіцяє надати навчання.

Літній англомовний табір La La Wood у пошуку вожатих, що опікуватимуться командою з 9−10 дітей, з якими проводитимуть спортивні ігри, змагання, активного відпочиватимуть у басейні тощо. Вожатий (-а) також супроводжуватиме свою команду дітей на екскурсіях, в походах, впродовж прийому їжі.

Від кандидата (-ки) очікується наявність вищої освіти в галузі педагогіки, досвід проведення спортивних тренувань та заходів, роботи з дітьми віком від 8 до 15 років, рівень англійської мови В1 (бажано).

Центр раннього розвитку «Мудрик» оголошує про пошук фахівця у літній денний табір для дітей віком від 6 до 10 років. У вимогах до працівника: любов до дітей, прихильність до активного способу життя та відповідальність. Обов’язки включають організацію екскурсій і прогулянок, реалізацію готової програми табору.

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