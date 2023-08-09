В Минфине прогнозируют в бюджете-2024 международную помощь не меньше, чем в этом году — Finance.ua
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В Минфине прогнозируют в бюджете-2024 международную помощь не меньше, чем в этом году

Казна и Политика
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В Минфине прогнозируют в бюджете-2024 международную помощь не меньше, чем в этом году
В Минфине прогнозируют в бюджете-2024 международную помощь не меньше, чем в этом году
По оценкам Министерства финансов, в государственном бюджете на 2024 год будет заложена сумма международной помощи не меньше, чем в этом году.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал министр финансов Сергей Марченко.
«Сейчас 42 миллиарда долларов у нас внешние потребности, во внешнем финансировании. На следующий год мы планируем сумму не меньше. Почему? Потому что бюджет сектора безопасности и обороны мы будем планировать на уровне 2023 года», — сказал Марченко.
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Он отметил, что пока поступления за счет международной помощи на следующий год еще не подтверждены.
«2024 год пока есть понимание лишь, что у нас есть помощь от ЕС. 50 миллиардов евро на 4 года. Есть МВФ, который нам помогает собрать эти обязательства. Надеюсь, что будут США. Очень надеюсь! Это очень важно. Поэтому что США оказывают грантовую помощь», — отметил Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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