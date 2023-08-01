Представитель Украины в МВФ предостерег власти от идеи снижения налогов и создания «дыр» в бюджете — Finance.ua

Представитель Украины в МВФ предостерег власти от идеи снижения налогов и создания «дыр» в бюджете Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Представитель Украины в МВФ предостерег власти от идеи снижения налогов и создания «дыр» в бюджете

Украина уже сейчас должна финансово готовиться к победе и не допустить создания дополнительных «дыр» в бюджете.

Об этом сказал в интервью Forbes заместитель исполнительного директора МВФ Украины Владислав Рашкован.

Партнеры, такие как МВФ, США, ЕС и другие страны G7, поддерживают Украину экономически и готовы это делать несколько лет, но не всегда, подчеркнул Рашкован.

Однако, по его словам, партнеры также спрашивают, а что Украина делает для того, чтобы экономически поддержать свои значительно увеличившиеся социальные расходы и расходы на восстановление.

«Минфин, Минэкономики и Минвосстановления отвечают на эти вопросы. Но ни один партнер Украины не поймет снижения налогов и создания дополнительных „дыр“ в бюджете», — подчеркнул Рашкован.

Он отметил, что после победы появится большая потребность поддерживать людей, пострадавших от войны: ветеранов, семьи погибших героев, вынужденных переселенцев, беженцев. Также — сотни миллиардов долларов на восстановление.

«Нужно понимать, как мы будем финансировать это. То есть уже сейчас финансово готовиться к победе», — сказал он.

Рашкован говорит, что программа МВФ фактически дает Украине время для подготовки.

«Поэтому она и разделена концептуально на две части. Первая — условно, во время войны, без особо сложных условий. Вторая — после войны с фокусом на структурных реформах, чтобы выйти на траекторию роста, которая нам также поможет на пути в ЕС», — пояснил он.

Как заявлял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина ведет переговоры с МВФ, чтобы после войны начать совместную работу над будущей налоговой реформой. По его словам, реформа станет частью улучшения инвестиционного и бизнес-климата, а ее концепция будет вписана в план послевоенного восстановления Украины.

Читайте также Почему украинцы не хотят платить налоги — исследование

Масштабную налоговую реформу в августе прошлого года представил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма. Она предусматривала налог в размере 10% на прибыль, НДФЛ и НДС, а также отмену ЕСВ и установление военного сбора на уровне 3%. В качестве компенсаторов авторы рассматривают повышение ряда налогов, более жесткую ответственность бизнеса за уклонение от налогообложения и реформу налоговой службы.

В декабре 2022 года в Офисе президента вернулись к концепции налоговой реформы «10−10−10».

28 июня президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции пообещал уменьшение налоговой нагрузки и минимизацию контактов граждан с чиновниками в обмен на добросовестность налогоплательщиков. Он сказал, что поддерживает идею снижения налогов, но «должен быть новый налоговый договор между государством и обществом, реальная легализация имущества». «Снижение налогов должно означать повышенную налоговую добросовестность», — подчеркнул Зеленский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.