В Украине вернулись довоенные налоги: сколько бизнесов потеряют налоговую льготу — данные Опендатабот Сегодня 12:04 — Казна и Политика

В Украине вернулись довоенные налоги: сколько бизнесов потеряют налоговую льготу — данные Опендатабот

Сегодня, 1 августа, вступает в силу закон № 3219-IX (законопроект № 8401) об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Документ возвращает довоенные налоги и проверки бизнеса. Плательщик сможет подать заявление о переходе на другой налог или его автоматически переведут на систему, где он был до войны. А новый бизнес будет переведен на третью группу со ставкой 3%.

54 896 украинских компаний до последнего оставались на льготном налогообложении. По сравнению с предыдущим периодом их количество сократилось на менее чем 2 тысячи бизнесов, пишет Опендатабот.

Среди топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 года две до последнего оставались на льготном налогообложении: это ООО «Фора» и ООО «Выгодная покупка» (мультимаркет «Аврора»).

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на начало мая общее количество компаний, пользовавшихся особенностями налогообложения, составляло 56 542 бизнеса. В период, когда Верховная Рада принимала закон об отмене налоговых льгот, их количество существенно не изменилось: на последний день июля Опендатабот насчитал 54 896 бизнесов.

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С сегодняшнего дня после вступления законопроекта 8401 в действие налоговая льгота будет прекращена, а компании и ФЛП будут переведены автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.

Сейчас, кроме очевидного возврата законодательства к состоянию до большого вторжения, для бизнеса существуют такие риски, как возврат ФЛП партнеров во 2-ю группу или переход на общую систему налогообложения компаний/ФЛП, созданных во время действия льгот.

«Чтобы не подвергаться штрафам и дополнительным налоговым обязательствам, стоит проверять группу единого налога всех контрагентов», — отмечают в Опендатабот.

Справка Finance.ua:

после начала полномасштабной войны в апреле 2022 года государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда возможностью воспользовались более 185 тысяч компаний и 40 тысяч ФЛП;

кроме налогов для ФЛП с 1 августа украинцев ждут изменения во многих сферах. Например, изменятся правила мобилизации и выдачи повесток, пополнение счета и банковских карт будет происходить по-новому, а на границе заработает єЧерга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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