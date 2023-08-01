В Украине вернулись довоенные налоги: сколько бизнесов потеряют налоговую льготу — данные Опендатабот — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине вернулись довоенные налоги: сколько бизнесов потеряют налоговую льготу — данные Опендатабот

Казна и Политика
68
В Украине вернулись довоенные налоги: сколько бизнесов потеряют налоговую льготу — данные Опендатабот
В Украине вернулись довоенные налоги: сколько бизнесов потеряют налоговую льготу — данные Опендатабот
Сегодня, 1 августа, вступает в силу закон № 3219-IX (законопроект № 8401) об особенностях налогообложения в период действия военного положения. Документ возвращает довоенные налоги и проверки бизнеса. Плательщик сможет подать заявление о переходе на другой налог или его автоматически переведут на систему, где он был до войны. А новый бизнес будет переведен на третью группу со ставкой 3%.
54 896 украинских компаний до последнего оставались на льготном налогообложении. По сравнению с предыдущим периодом их количество сократилось на менее чем 2 тысячи бизнесов, пишет Опендатабот.
Читайте также
Среди топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 года две до последнего оставались на льготном налогообложении: это ООО «Фора» и ООО «Выгодная покупка» (мультимаркет «Аврора»).
По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на начало мая общее количество компаний, пользовавшихся особенностями налогообложения, составляло 56 542 бизнеса. В период, когда Верховная Рада принимала закон об отмене налоговых льгот, их количество существенно не изменилось: на последний день июля Опендатабот насчитал 54 896 бизнесов.
Читайте также
С сегодняшнего дня после вступления законопроекта 8401 в действие налоговая льгота будет прекращена, а компании и ФЛП будут переведены автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.
Сейчас, кроме очевидного возврата законодательства к состоянию до большого вторжения, для бизнеса существуют такие риски, как возврат ФЛП партнеров во 2-ю группу или переход на общую систему налогообложения компаний/ФЛП, созданных во время действия льгот.
«Чтобы не подвергаться штрафам и дополнительным налоговым обязательствам, стоит проверять группу единого налога всех контрагентов», — отмечают в Опендатабот.

Справка Finance.ua:

  • после начала полномасштабной войны в апреле 2022 года государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда возможностью воспользовались более 185 тысяч компаний и 40 тысяч ФЛП;
  • кроме налогов для ФЛП с 1 августа украинцев ждут изменения во многих сферах. Например, изменятся правила мобилизации и выдачи повесток, пополнение счета и банковских карт будет происходить по-новому, а на границе заработает єЧерга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.