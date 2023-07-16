В Украине почти 1,5 млн ФЛП: сколько из них ІТ — Finance.ua

В Украине почти 1,5 млн ФЛП: сколько из них ІТ Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

В Украине почти 1,5 млн ФЛП: сколько из них ІТ

По данным Госстата, на 1 июля 2023 года в Украине почти 1,5 млн ФЛП, из них первое место по количеству занимает «Компьютерное программирование».

Об этом пишет dev.ua.

Наибольшее количество ФЛП открыто по коду деятельности «Компьютерное программирование» — 151 574. Если говорить не об ІТ, дальше по популярности идет розничная торговля с лотков и на рынках — 60 220 и парикмахерские вместе с салонами красоты — 57 348.

На втором и третьем местах ІТ-кодов занимают «Консультирование по вопросам информатизации» — 29 751 и «Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность» — 28 799.

Наименьшее количество ФЛП открыто в сфере компьютерных игр — 897, а также по коду «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием» — 1250.

Что касается продажи компьютеров, периферийного оборудования и программного обеспечения, то в оптовой торговле — 1112 ФЛП, а в розничной — 2992.

Открывать бизнес во время войны рискованно, но в это время предприниматели надеются на кредиты. Мы решили собрать ключевых представителей финансового сообщества Украины и спросить у них, что сейчас происходит на рынке кредитования и к чему готовиться украинцам? Узнать все детали и зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.