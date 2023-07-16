В Украине почти 1,5 млн ФЛП: сколько из них ІТ — Finance.ua
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В Украине почти 1,5 млн ФЛП: сколько из них ІТ

Фондовый рынок
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В Украине почти 1,5 млн ФЛП: сколько из них ІТ
В Украине почти 1,5 млн ФЛП: сколько из них ІТ
По данным Госстата, на 1 июля 2023 года в Украине почти 1,5 млн ФЛП, из них первое место по количеству занимает «Компьютерное программирование».
Об этом пишет dev.ua.
Наибольшее количество ФЛП открыто по коду деятельности «Компьютерное программирование» — 151 574. Если говорить не об ІТ, дальше по популярности идет розничная торговля с лотков и на рынках — 60 220 и парикмахерские вместе с салонами красоты — 57 348.
На втором и третьем местах ІТ-кодов занимают «Консультирование по вопросам информатизации» — 29 751 и «Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность» — 28 799.
Наименьшее количество ФЛП открыто в сфере компьютерных игр — 897, а также по коду «Деятельность по управлению компьютерным оборудованием» — 1250.
В Украине почти 1,5 млн ФЛП: сколько из них ІТ
Что касается продажи компьютеров, периферийного оборудования и программного обеспечения, то в оптовой торговле — 1112 ФЛП, а в розничной — 2992.
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По материалам:
dev.ua
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