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Рада приняла закон об оценке имущества: что изменится

Казна и Политика
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Новые правила оценки имущества
Новые правила оценки имущества
Верховная Рада приняла в целом закон об оценке имущества. За законопроект № 13435 проголосовали 272 народных депутата. Документ предусматривает введение единых правил оценки в соответствии с международными стандартами, цифровизацию соответствующих процедур и усиление государственного контроля.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
В частности, недвижимость и земельный участок под ней будут оцениваться как единый объект. Закон также устанавливает ограничения для предотвращения конфликта интересов при оценке имущества.
30 июня 2026 года парламент поддержал законопроект за основу, а во время подготовки документа ко второму чтению над ним работала рабочая группа с участием представителей парламента, правительства и профессионального сообщества.
Комитет Верховной Рады по экономическому развитию после пересмотра своего решения рекомендовал парламенту принять законопроект в целом. В Комитете объясняли, что текст дополнительно уточняли в части терминологии и отдельных норм, устраняли внутренние противоречия и усовершенствовали положения для их практического применения.
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Какие замечания высказывали к законопроекту

Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады выявило в подготовленном ко второму чтению законопроекте ряд проблемных положений.
Речь шла о неопределенности с применением международных стандартов, работой электронных реестров, ответственностью оценщиков и гарантиями для владельцев имущества.

Применение международных стандартов оценки

Одним из ключевых вопросов было применение Европейских стандартов оценки (EVS) и Международных стандартов оценки (IVS). Проект предусматривал их использование в официальном переводе на украинский язык, который должен обнародовать Фонд государственного имущества.
В то же время, юридическое управление обращало внимание на неопределенность сроков начала их применения и правил перехода от старых стандартов к новым.

Работа электронных реестров

Отдельные замечания касались электронных реестров. Законопроект предусматривал создание Реестра отчетов и рецензий и Единого реестра оценщиков Украины, однако юристы указывали, что в документе недостаточно четко определены правила их функционирования, состав регистровых данных, защита персональной информации и доступ к отчетам об оценке.

Механизм обжалования оценки имущества

Также возникали вопросы обжалования оценки владельцами имущества. В предыдущей редакции законопроекта владелец мог привлечь другого оценщика для альтернативной оценки, однако механизм рецензирования такого отчета не давал ему гарантированной возможности самостоятельно обратиться в Фонд госимущества.
Юридическое управление предлагало предусмотреть такое право непосредственно или установить обязанность соответствующего органа направлять альтернативный отчет на рецензирование в установленный срок.
По материалам:
Finance.ua
Законопроекты
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