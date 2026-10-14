Правительство одобрило налоговые правила ЕС для активов за рубежом

Кабинет Министров одобрил законопроект об имплементации правил налогообложения при перемещении активов за пределы Украины, общего правила противодействия налоговым злоупотреблениям и правил устранения последствий гибридных разногласий в соответствии со статьями 5, 6, 9, 9a, 9b Директивы Совета (ЕС) 2016/1 (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Вместе с проектом Закона Украины об имплементации статьи 4 настоящей Директивы пакет законодательных изменений усилит систему противодействия практикам уклонения от уплаты налогов в соответствии со стандартами ЕС.

Законопроект был разработан во исполнение Плана мероприятий по реализации рекомендаций Европейской комиссии, изложенных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения ЕС за 2024 год, а также Национальной стратегии доходов до 2030 года.

Цель новых правил — защитить систему налогообложения прибыли предприятий от уклонения от уплаты налогов и от налогообложения. Такие практики могут приводить к размыванию налоговой базы и перемещению прибыли в страны с более низкими налоговыми ставками.

Какие налоговые правила предлагают ввести

Законопроект предусматривает введение:

механизма налогообложения прироста стоимости активов, который возник в Украине и может остаться не обложенным налогом вследствие перемещения таких активов за пределы Украины (в международной практике этот механизм известен как «налог на выход», Exit Tax);

общего правила противодействия налоговым злоупотреблениям (General Anti-Abuse Rule — GAAR), направленного на нейтрализацию налоговых последствий операций или совокупности операций, которые, несмотря на формальное соответствие законодательству, осуществляются при отсутствии обоснованных коммерческих причин с целью получения налоговой выгоды, что противоречит цели соответствующих положений Налогового кодекса Украины;

механизма нейтрализации налоговых последствий гибридных разногласий, возникающих вследствие различий в налоговой трактовке финансовых инструментов, операций или субъектов в различных налоговых юрисдикциях и могут приводить, в частности, к двойному учету расходов или к учету расходов без соответствующего включения дохода в базу налогообложения (проще говоря — когда та же операция по-разному учитывается для налоговых целей в двух странах).

Что изменится

Будут действовать правила налогообложения перемещения активов за пределы Украины.

Если в результате перемещения активов за пределы Украины (в частности, передачи активов постоянному представительству за рубежом, изменения налоговой резиденции, прекращения деятельности постоянного представительства нерезидента в Украине) Украина теряет право на их налогообложение, плательщик налога на прибыль предприятий будет увеличивать финансовый результат до налогообложения (бухгалтерскую прибыль или убыток, корректируемый для расчета налога на прибыль) на прирост стоимости таких активов — разницу между их рыночной стоимостью и стоимостью для целей налогообложения.

Будет действовать общее правило противодействия налоговым злоупотреблениям. Операция, основной целью или одной из основных целей которой является получение налоговой выгоды вопреки целям соответствующих положений Налогового кодекса Украины и не имеющая обоснованных коммерческих причин, не будет учитываться в части, в которой она является налоговым злоупотреблением; налоговые обязательства будут определяться на основе фактического содержания отношений сторон.

Будут действовать правила устранения последствий гибридных расхождений, в частности в случаях, когда гибридное расхождение приводит к двойному учету расходов или к учету расходов без признания доходов (прибылей), а также правила устранения последствий обратных гибридных расхождений и расхождений налоговой резиденции (когда налогоплательщик является резидентом для целей налогообложения как в Украине, так и в другой юрисдикции).

Предохранители для налогоплательщиков

Налогообложение при перемещении активов будет распространяться на плательщиков налога на прибыль предприятий, в том числе на нерезидентов, действующих в Украине через постоянные представительства.

Правило не будет применяться к временному (до 12 месяцев) перемещению активов в рамках операций финансирования с ценными бумагами, залогу, обеспечению пруденциальных требований к капиталу или управлению ликвидностью, к перемещению активов между налогоплательщиком и его дочерним предприятием, а также в случаях, когда Украина не теряет права на налогообложение. Повторное налогообложение одной и той же суммы прироста стоимости не допускается.

Обязанность доказывания налогового злоупотребления будет возлагаться на контролирующий орган

Проверка наличия налогового злоупотребления в действиях налогоплательщика может быть назначена только по заключению специально созданной Комиссии по применению общего правила противодействия налоговым злоупотреблениям.

До выдачи приказа о такой проверке налогоплательщику будут отправлять отдельное уведомление, после получения которого налогоплательщик может предоставить объяснения и уточняющие расчеты.

Возражения к акту проверки также будет рассматривать указанная Комиссия, но в другом составе, а к рассмотрению по требованию плательщика налога будут привлекаться представители Минфина и эксперты, определенные плательщиком (не более двух).

Когда заработают новые правила

После принятия Верховной Радой закон вступит в силу на следующий день после его опубликования. В то же время, новые положения начнут применяться с 1 января 2028 года.

По информации Министерства финансов, реализация законодательных изменений не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Влияние на бюджетные поступления в текущем бюджетном периоде не ожидается.