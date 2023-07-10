Украинцы в июне открыли рекордное количество ФЛП за последние три года — Finance.ua
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Украинцы в июне открыли рекордное количество ФЛП за последние три года

Личные финансы
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Украинцы в июне открыли рекордное количество ФЛП за последние три года
Украинцы в июне открыли рекордное количество ФЛП за последние три года
После тяжелого для бизнеса периода начала большой войны украинцы все чаще отваживаются открывать свое дело. В июне было зарегистрировано рекордное количество предпринимателей за последние три года. Всего за первое полугодие 2023 года украинцы открыли чуть меньше 134 тысяч новых дел — почти 70% от количества открытых ФЛП за весь 2022 год.
Об этом пишет Опендатабот.
Большинство «новоиспеченных» бизнесменов занимаются розничной торговлей, но по-прежнему хватает тех, кто решил работать в сфере ІТ.
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Больше всего новых ФЛП было создано в июне — более 31 тысячи. Это самый большой показатель не только за период полномасштабного вторжения, но и за последние три года. Например, в последний раз более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года.
Украинцы в июне открыли рекордное количество ФЛП за последние три года
Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не меняются.
  • как и в прошлом году, в первой половине 2023 года первое место заняла розничная торговля — ею официально начали заниматься более 38 тысяч украинцев;
  • вторым по популярности остается КВЭД «Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность», самый популярный до начала большой войны. В этом году собственное дело уже открыли 12 тысяч предпринимателей;
  • замыкает троицу «Предоставление других индивидуальных услуг» — в этой сфере приступили к работе более 8 тысяч ФЛП.
Украинцы в июне открыли рекордное количество ФЛП за последние три года
Среди регионов лидером по количеству вновь созданных ФЛП в первом полугодии стал Киев — чуть больше 19 тысяч. Второе и третье место заняли Днепропетровская и Львовская области — почти 12 тысяч и 10 тысяч ФЛП соответственно.
Худшие показатели регистрации — в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых проходят боевые действия.
Украинцы в июне открыли рекордное количество ФЛП за последние три года
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По материалам:
Finance.ua
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