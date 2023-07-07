Проверки бизнеса: к кому заглянут налоговики в 2024 году — Finance.ua

Проверки бизнеса: к кому заглянут налоговики в 2024 году Сегодня 08:05 — Личные финансы

Проверки бизнеса: к кому заглянут налоговики в 2024 году

1 августа вступает в силу закон, вносящий ряд изменений в Налоговый кодекс Украины, в том числе по налоговым проверкам. Так кого же проверит налоговая в 2024 году?

Несмотря на возобновление проверок, налоговым органам все же запрещено проверять две категории субъектов:

плательщиков единого налога первой и второй групп, причем мораторий на проверки будет действовать до 1 августа 2024 года,

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, официальным местонахождением которых является временно оккупированная территория, территория активных боевых действий или возможных боевых действий — до момента окончания временной оккупации, прекращения активных боевых или возможности боевых действий или до государственной регистрации изменения местонахождения,

юридические лица и физические лица-предприниматели, объекты налогообложения или объекты, связанные с налогообложением которых находятся на временно оккупированной территории, территории активных боевых действий или возможных боевых действий — в части проведения фактических проверок по местонахождению этих объектов — до момента окончания временной оккупации, прекращения активных боевых действий или возможности боевых действий.

Однако есть некоторые исключения. В частности, мораторий не распространяется на проверки единоплательщиков первой и второй групп, если эти проверки связаны с прекращением предпринимательской деятельности, то есть если предприниматель решил «ликвидироваться». Также мораторий не будет действовать в случае, если налогоплательщик с адресом регистрации на временно оккупированной территории или территории активных боевых действий решит начать процедуру реорганизации или ликвидации, или подаст на бюджетное возмещение НДС, или заявит значительное отрицательное значение этого налога. В таких случаях у налоговиков будет возможность провести внеплановую проверку.

Обратите внимание, что для налогоплательщиков, которых запрещено проверять, останавливается срок хранения документов и информации для проверок. Следовательно, со временем налоговые органы смогут проверить документы за эти годы.

Кого точно проверит налоговая

В 2023—2024 годах плановые проверки коснутся исключительно таких компаний или предпринимателей:

осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции; осуществляющих деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игорный бизнес); оказывающие финансовые, платежные услуги; других плательщиков, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, имеют один из следующих рисков:

уровень уплаты налога на прибыль на 50 и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли;

уровень уплаты налога на добавленную стоимость на 50 и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем в 2 раза;

общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75 или более процентов суммы общего годового дохода, задекларированного в такой декларации, при условии, что сумма общего годового дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, составляет 10 миллионов гривен и более;

начисление и/или выплата налоговым агентом — юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней заработной платы по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

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